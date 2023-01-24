Україна сьогодні - 24-01-2023

Додаткову військову підтримку України обговорили у Брюсселі міністри закордонних справ країн Європейського Союзу. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повторив свої попередні заяви про те, що Україна має отримати західні бойові танки, але зазначив, що кожна країна ухвалює такі рішення самостійно. Тим часом Польща має намір направити Німеччині офіційний запит щодо передачі Україні танків німецького виробництва Leopard-2, - заявив польський Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. У питанні щодо можливого постачання танків Leopard в Україну Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус закликав мати терпіння, бо рішення потребує зважування наслідків. Він також заявив, що рішення щодо танків незабаром буде ухвалене. Раніше в інтерв’ю французькому телеканалу LCI Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина не заперечуватиме проти можливої передачі Польщею Україні танків Leopard 2 німецького виробництва. Заступник Міністра закордонних справ України Микола Точицький зауважив, що для остаточного рішення у Німеччині має за це проголосувати Бундестаґ.





На Німеччину здійснюється безпрецедентний тиск західних держав щодо надання Україні танків Leopard. І зрештою Німеччина піде на цей крок. Таке прогнозує експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Асеєв





Наступна зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому. Про це Міністр оборони Олексій Резніков написав у Твіттер. За його словами, з кожною зустріччю зростає довіра союзників до України. Це все завдяки наполегливій роботі Сил оборони України. Більше довіри означає більше зброї. Для захисту української землі, моря... і неба!", – підсумував Міністр оборони України.





Вже цього тижня варто очікувати, що Сполучені Штати Америки запровадять додаткові санкції проти російської приватної військової компанії "Вагнер", яка допомагає російським військовим вести війні в Україні. Санкції також можуть бути запроваджені і відносно глобальних суб'єктів, які співпрацюють з ПВК. Раніше Міністерство фінансів США визначило "Вагнер" як транснаціональну злочинну організацію. В Україні наразі триває розслідування щодо ПВК "Вагнера" щоб притягнути до відповідальності керівництво і їхніх представників. Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Білоусов.





Прокуратура та Нацполіція зафіксували вже 155 випадків сексуального насильства з боку окупантів , найбільше - на Херсонщині та Київщині. Та ці дані показують лише кількість фактів, коли постраждалі готові свідчити вже зараз.





Зафіксувати правду і покарати росію за геноцид та воєнні злочини її керівництво має Спеціальний трибунал, створення якого ініціює Україна. Починаючи з лютого, ініціатива «Трибунал для путіна» зафіксувала близько 30-ти тисяч російських злочинів в Україні. Повідомила очільниця Центру громадянських свобод, нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук. За її словами, є кілька варіантів створення Спеціального трибуналу, зокрема при ООН. Він є найкращим, оскільки буде визнаним усім світом-каже правозахисниця, але цьому може завадити можливість ветування з боку Росії.





День Соборності відзначили українці вперше в умовах повномасштабної війни. І сьогодні знову доводять свою єдність на полі бою та в тилу. А історія протягом 300-сот років продемонструвала, що Україна з Росією не можлуть мати цивілізованих відносин-проводить паралелі історик, заступник голови Інституту Національної пам’яті-Володимир Телuщак. За його словами, протягом кількох століть і до сьогодні росія стирала історичні межі й активно нав’язувала свою історичну, особливо культурну ідентичність і спільність з Україною. Щоб цього знову не сталося, українцям треба ретельно фіксувати ті злочини геноциду, які чинить росія, зберігати усю правду про війну-каже історик Володимир Телищак





Далі слухайте повний виклад щоденного звернення Президента Володимира Зеленського.





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