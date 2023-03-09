Україна сьогодні - 9-03-2023

Мета візиту Генсека ООН до України - перемовини про продовження зернової угоди. Дія цієї угоди завершиться 18 березня, ООН намагається її продовжити. Нині Москва фактично шантажує Київ і європейські країни зупиненням зернового коридору, якщо російським аграріям та хімікам не нададуть вільно торгувати на міжнародних платформах. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський.





А Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний напередодні прийняв у Києві Союзників, з якими обговорив посилення української протиповітряної оборони та постачання далекобійної зброї та боєприпасів, а також подальші навчання для українських військовиків. Залужний зустрівся із командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі, начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном, начальником Генштабу ЗС Польщі Раймундом Анджейчаком і командувачем Групи сприяння безпеці України у США Антоніо Агуто.





Міністр оборони Олексій Резников заперечив причетність українських офіційних структур до підриву газопроводів РФ у Балтійському морі. Так міністр, перебуваючи у Стокгольмі, куди прибув для участі у засіданні міністрів оборони країни ЄС, прокоментував публікацію видання The New York Times з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких начебто могли входити росіяни та українці. Міністр оборони наголосив, що ЦИТУЮ “це доволі дивна історія, вона не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, опише усі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність", - сказав Олексій Резников. На цьому ж зібранні у Стокгольмі генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав щодо атаки на «Північний потік», що це був акт саботажу, але невідомо, хто стоїть за цим. Тривають національні розслідування, і - на переконання Столтенберга - було би правильним почекати, поки розслідування завершаться, перш ніж говорити щось більше про те, хто стоїть за цим.





The Ukrainian defender executed by Russian troops after saying ‘Glory to Ukraine’ has proved to be Oleksandr Matsievskyi, a Ukrainian serviceman from the Chernihiv region’s Nizhyn. The relevant statement was made by the North Regional Department of the Territorial Defense Forces of the Armed Forces of Ukraine on Facebook, an Ukrinform correspondent reports. “On March 6, 2023, another evidence of Russian war crimes was posted on the social media. The whole of Ukraine saw the execution of the Ukrainian defender, warrior from the 163rd Battalion of the 119th Separate Brigade of the Territorial Defense Forces in the Chernihiv region. The video of the heroic death of Oleksandr Matsievskyi went viral within a day and left no one indifferent,” the report states. Credit: Ukrinform На території київської дитячої лікарні загальнодержавного значення Охматдит з’явилися перші мурали з фантастичними звірами за мотивами творів української художниці Марії Примаченко. За словами внучки мисткині - Анастасії Примаченко , розмальовані корпуси лікарні мають стати інструментом для арт-терапевтичних практик. Територія лікарні Охматдит може навіть стати галерею сучасного українського мистецтва просто неба, каже генеральний директор лікарні Володимир Жовнір .





As of March 7, there were less than 4,000 civilians, including at least 38 children, in Bakhmut, Donetsk region. Credit: Ukrinform З нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок Президент України Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди та присвоїв почесні звання жінкам, які відзначилися самовідданою працею й хоробрістю під час захисту суверенітету й територіальної цілісності України. Про головні події ще одного дня протистояння України повномасштабній російській військовій агресії розповів у своєму щоденному звернення президент Володимир Зеленський





На 9 березня призначене підписання керівниками українських федерацій з олімпійських видів спорту спільного Звернення до Міжнародного олімпійського комітету з вимогою залишити чинною рекомендацію Виконкому Міжнародного олімпійського комітету від 28 лютого минулого року щодо недопуску спортсменів росії та білорусі до міжнародних змагань до завершення збройної агресії в Україні. Також керівництво Національного олімпійського комітету України ухвалило низку рішень щодо уникнення випадків участі українських спортсменів у змаганнях, до яких допускаються представники країн-агресорок.





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