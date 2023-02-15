Україна сьогодні - 15-02-2023

Today is the day of another Ramstein, a meeting of the group of military support for Ukraine. 54 partner countries. This is the ninth such meeting. We have got regular strong decisions on protecting our country and strengthening our warriors - President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Today is the day of another Ramstein, a meeting of the group of military support for Ukraine. 54 partner countries. This is the ninth such meeting. We have got regular strong decisions on protecting our country and strengthening our warriors. Our partners have confirmed more air defence systems, more tanks, more artillery and shells, and more training for our military. As we heard today, Ukraine must be successful. And here we agree: there must be success - President of Ukraine. Credit: The Presidential Office of Ukraine.

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15-02-2023. Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 -2023. 356 день війни був днем чергового «Рамштайну», зустрічі групи військової підтримки України -54 держави-партнери. Це була вже дев’ята така зустріч, що принесла нові чергові сильні рішення для захисту Української держави. Про підсумки засідання розповів у своєму щоденному зверненні Президент Володимир Зеленський. Російські пропагандисти поширюють інформацію про «великий наступ» і нібито «надзвичайні події», які мають відбутися в Україні до річниці початку широкомасштабної війни 24 лютого. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає це ще одним прикладом інформаційно - пропагандистської операції, аби впливати на свідомість українців та їх західних партнерів. За його словами, у Росії закінчуються ресурси... Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Пентагон не має новин щодо можливості постачання Україні літаків -винищувачів. Про це сказав глава Міноборони США Ллойд Остін після засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Водночас, коментуючи постачання літаків Міг-25 з боку Польщі Ллойд Остін зазначив, що США не можуть заборонити іншим країнам надавати озброєння. За словами Остіна, росія має багато літаків і ракетна загроза залишається високою. Саме тому союзники хочуть надати Україні техніку, зокрема, і для захисту неба. Говорить Ллойд Остін. Ллойд Остін також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення росії партнери акумулювали для України військову допомогу на суму в понад 50 мільярдів доларів.

Minister of Defence of Ukraine Oleksii Reznikov, who took part in the NATO defence ministers meeting and the Ukraine Defence Contact Group meeting in Brussels.JPG
Minister of Defence of Ukraine Oleksii Reznikov, who took part in the NATO defence ministers meeting and the Ukraine Defence Contact Group meeting in Brussels today, said he was glad about the atmosphere of the 9th Ramstein format meeting and the solidarity with Ukraine expressed by its participants. Credit: Ukrinform
Західні партнери змінили реально оцінки війни в Україні. Якщо раніше вони говорили, що Україні треба надати зброю для оборони, то тепер звучать заяви-надати Україні все, щоб вона змогла перемогти-каже полковник СБУ, секретар комітету Верховної Ради з питань національної оборони та розвідки Роман Костенко.

Українські військові можуть повернутися з навчань у Німеччині вже зразу разом із танками Leopard. Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. Українські військові днями розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині. Вони мають бути завершені до кінця першого кварталу.

Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard з десяти до п’яти тижнів. Українські захисники успішно освоюють ці бойові машини у Польщі. Йдеться про 21 екіпаж танків, а також технічний персонал обслуговування машин. Майор Вадим Ходак з 4-ї танкової бригади описав свій досвід тренувань

Санкційний тиск на росію - недостатній . Доходи деяких великих російських підприємств - продовжують зростати, а значить фінансувати війну. Зокрема, прибутки “Росатому” торік збільшилися на 17%. Про це заявив прем”єр-міністр Денис Шмигаль За його словами. Україна наполягає на включенні до десятого санкційного пакету ЄС російської атомної галузі. рф мусить платити високу ціну за свої воєнні злочини.

Бахмутський - головний ударний напрямок воєнних дій з боку російських окупантів на сході. Вже більше, ніж півроку, там тривають запеклі бої. Про поточну ситуацію на цій ділянці фронту розповідає речних Східного угруповання військ Сергій Череватий. 

Британська розвідка у своєму звіті повідомила, що “ за останні три дні вагнерівці, ймовірно, досягли невеликих здобутків на північних околицях Бахмута й у селищі Красна Гора. Однак, українці продовжують організовану оборону. На Луганщині- в районі Кремінна-Сватове - росіяни продовжують спроби наступу, однак масштаб кожної атаки залишається занадто малим для значного прориву. Загалом поточна оперативна картина свідчить, що російські сили отримують накази просуватися в більшості секторів, але вони не накопичили достатню наступальну бойову потужність на жодному із них” -йдеться у звіті британського Міноборони.

У Москві починають агітацію серед науковців, щоб залучити їх до мобілізації. Обіцяють соціальні гарантії та пільги. А окупантам на фронті-доплати за кожен кілометр просування. Адже втрати російської армії на війні проти України продовжують зростати значними темпами і наразі стрімко наближаються до 140 тисяч. Розповідає речник українського Генштабу Олександр Ковальов

Про це і більше слухайте тут: 
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