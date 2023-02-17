Україна сьогодні - 17-02-2023

Візит Міністра закордонних справ Ізраїлю в Україні розпочався з поїздки до Бучі і Бабиного яру. Пізніше відбулася його зустріч з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та церемонія відкриття посольства Ізраїлю у Києві на постійній основі. На завершення візиту - зустріч Міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена з Президентом України Володимиром Зеленським.





Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Норвегії (Стортингу), вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії. Повідомило Офіційне інтернет-представництво Президента України.





Володимир Зеленський подякував за допомогу Україні системами протиповітряної оборони, протитанковою зброєю й артилерією, також у відновленні енергетичної інфраструктури. Програма довгострокової фінансової допомоги, яку Норвегія затверджує для України дуже важлива. Вона розрахована на п’ять років і становитиме $7,4 мільярда.





On February 16, 2023, another prisoner swap was carried out between Ukraine and Russia. A total of 100 Ukrainian servicemen and one civilian are returning to Ukraine. The relevant statement was made by Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak on Telegram, an Ukrinform correspondent reports. “We continue bringing Ukrainians back from captivity. Today a hundred of our warriors and one civilian are returning home,”- Mr Yermak wrote. Credit: Ukrinform.



In recent weeks, the Russians have stepped up operations near Kreminna and Bilohorivka, building up tens of thousands of troops in Luhansk region. "Russia will try to exhaust Ukraine at the front, believing that the world community will get tired of helping us. Tens of thousands of Russian troops are built up in Luhansk region. The most difficult section now is Kreminna – Lyman," Serhiy Haidai, Head of the Luhansk Regional Military Administration, posted on Telegram. According to him, the Russian army believes that reaching the administrative borders of Luhansk region to mark the anniversary of the invasion is the easiest task. Credit: EvgenKotenko / Ukrinform Credit: EvgenKotenko День військового журналіста в Україні відзначили 16 лютого. Президент Володимир Зеленський в Telegram-каналі написав, що завдяки сміливості журналістів подвиги українських захисників стають відомі на весь світ, крім того, воєнні кореспонденти фіксують злочини російських окупантів.



"Пам’ятаємо та схиляємо голови в скорботі за всіма військовими журналістами, кореспондентами, пресофіцерами, фахівцями зі зв’язків із громадськістю, хто, виконуючи службовий обов’язок, пав від рук ворога", – зазначив пан Зеленський.





Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в Телеграм-каналі подякував військкорам і пресофіцерам за службу та правду і наголосив, що журналісти фіксують історію нашої боротьби і роблять Збройні Сили України справжнім брендом, рівень довіри до якого безпрецедентно високий.





Військових журналістів привітали перший Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник Міністра оборони Олександр Павлюк та Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Повідомляє Укрінформ.







The Russians are trying to deprive Ukrainians of access to water supply by partially destroying and intentionally opening the locks of the Kakhovka HPP, which threatens to leave some settlements without drinking water. This was stated by Ukraine’s Permanent Representative to international organizations in Vienna, Yevhenii Tsymbaliuk, who addressed the Permanent Council of the OSCE on Thursday, Ukrinform reports. The Ukrainian ambassador began his speech by condemning the Russian missile attack on Ukrainian cities overnight Thursday. He informed the foreign delegations that, unfortunately, some of the Kh-22 cruise missiles hit infrastructure facilities in Lviv, Dnipropetrovsk, and Kirovohrad regions as Ukraine’s air and missile defense system currently cannot intercept them. Credit: Ukrinform У Львові погасили марку «Воїни світла. Воїни добра». Про це йдеться в повідомленні Galinfo. Поштовий випуск присвятили працівникам критичної інфраструктури, які щодня працюють над відновленням світла, води та тепла в оселях українців, зазначила Львівська обласна військова адміністрація.





З 15 лютого, «Укрпошта» вводить в обіг поштовий блок «Воїни світла. Воїни добра». Він присвячений героїчному вкладу українських комунальників, які відновлюють українську інфраструктуру після ракетних обстрілів. На марці зображені представники низки професій – «Дорожники», «Зв'язківці», «Енергетики», «Водопостачальники» та «Газовики»., – наголосив представник Львівської дирекції «Укрпошта» Євген Савчук.





Тираж поштового блоку – 300 тисяч примірників. Вартість набору – 106 гривень. Номінал кожної марки – М.







Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian





Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням





SBS Ukrainian т а слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу.





Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів



