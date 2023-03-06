Україна сьогодні - 6-03-2023

As part of a working trip to Lviv region, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy held a meeting with President of the European Parliament Roberta Metsola..jpeg

As part of a working trip to Lviv region, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy held a meeting with President of the European Parliament Roberta Metsola visiting our country for the second time since the beginning of the full-scale invasion of Ukraine by the Russian Federation. The Head of State thanked the President of the European Parliament for her leadership in supporting Ukraine since the first days of the terrible war and for the important decisions made by this European institution. Credit: The Presidential Office of Ukraine.

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6-03-2023. Україна сьогодні. Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 -2023. Загальна поточна ситуація на фронті: станом на 5 березня поточного року протягом доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Президент Володимир Зеленський просить Міністра оброни Олексія Резнікові повернутися до реформ, відкладених через повномасштабне вторгнення збройних сил Російської Федерації.

Російський флот як фактор ракетної загрози для України.

The Russian army fired heavy artillery at Nikopol in Dnipropetrovsk region again..jpg
The Russian army fired heavy artillery at Nikopol in Dnipropetrovsk region again. "After a calm night, the day in the region was tense. In particular, the Russian occupation troops shelled Nikopol with heavy artillery," Mykola Lukashuk, Head of the Dnipropetrovsk Regional Council, posted on Telegram. Credit: Ukrinform

Децентралізація влади як ключовий фактор успішності українського спротиву — бесіда в Харківському прес-клубі в межах програми «Голос громади».

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога; підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два ворожі пункти управління.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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