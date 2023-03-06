Україна сьогодні - 6-03-2023

Президент Володимир Зеленський просить Міністра оброни Олексія Резнікові повернутися до реформ, відкладених через повномасштабне вторгнення збройних сил Російської Федерації.





Російський флот як фактор ракетної загрози для України.





The Russian army fired heavy artillery at Nikopol in Dnipropetrovsk region again. "After a calm night, the day in the region was tense. In particular, the Russian occupation troops shelled Nikopol with heavy artillery," Mykola Lukashuk, Head of the Dnipropetrovsk Regional Council, posted on Telegram. Credit: Ukrinform



Децентралізація влади як ключовий фактор успішності українського спротиву — бесіда в Харківському прес-клубі в межах програми «Голос громади».





Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога; підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два ворожі пункти управління.





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