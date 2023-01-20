Україна сьогодні - 20-01-2023

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує згуртованості та системної допомоги від держав-партнерів у боротьбі з російським агресором, адже це боротьба проти тиранії. Глава держави зазначив, що іноземні країни-партнери не повинні вагатися з наданням військової допомоги Україні та не мають оглядатися в цьому питанні на інших.



"Не може бути сегментованої допомоги чи вибірковості щодо зміцнення нашої армії. Потрібні всі сили, тому що ми боремося проти тиранії", - сказав Володимир Зеленський.





Президент України Володимир Зеленський зустрівся із головою Європейської ради Шарлем Мішелем, який прибув із візитом до Києва 19 січня 2023. Про це повідомило Офіційне інтернет-представництво Президента України. Під час пресконференції лідерів у Києві Президент Володимир Зеленський вручив Президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю орден "За заслуги" I-го ступеня. Глава держави відзначив, що Шарль Мішель є справжнім другом України, а сьогоднішні переговори були змістовними та важливими.



Водночас, Шарль Мішель наголосив на важливості максимальної підтримки для



України, включаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також відновленні справедливості. Шарль Мішель повідомив, що у Києві планує зустрітися також з прем’єром Денисом Шмигалем та депутатами Верховної Ради. Крім того, голова Європейської ради відвідав українських військових в одному із реабілітаційних центрів у Києві, який фінансується Європейським Союзом, і сказав що вражений мужністю ветеранів.



Президент України Володимир Зеленський і Президент Європейської ради Шарль Мішель після завершення перемовин у Києві відвідали Алею сміливості на площі Конституції та взяли участь у відкритті іменної таблички, присвяченої європейському лідеру. Глава Української держави нагадав, що на Алеї закарбовані імена тих, хто був з Україною та підтримував українське суспільство у складні часи повномасштабного російського вторгнення.





Борис Джонсон став Почесним громадянином Києва. Мер Києва Віталій Кличко поспілкувався в Українському домі в Давосі з великим другом України Борисом Джонсоном та вручив йому нагороду від української столиці – звання Почесного громадянина міста Києва. Рішення про його присвоєння Київрада схвалила наприкінці листопада минулого року. Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі. Віталій Кличко, підкреслив що Борис Джонсон неодноразово відвідував українську столицю і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Як прем’єр Великобританії Борис Джонсон робив все можливе для допомоги Україні. І продовжує підтримувати нашу країну.



Борис Джонсон подякував за відзнаку і висловив переконання, що українці



переможуть у боротьбі за свою свободу, бо Путін зробив катастрофічну помилку. Також він наголосив, що, як друзі України, країни продовжуватимуть підтримувати Україну танками, літаками, фінансовими ресурсами, усім необхідним доти, поки Україна не переможе у війні та буде як вільна, суверенна, незалежна європейська країна.

