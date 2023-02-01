Україна сьогодні - 1-02-2023

Україна фіналізує підготовку до зібрання Україна – ЄС, яке заплановано на цей тиждень. Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова – євроінтеґраційним. Про це повідомив у своєму щоденному зверненні Президент Володимир Зеленський.







Ракети, уламки яких виявляють після ворожих атак по Україні, є російського виробництва. Застосування північнокорейських ракет поки не зафіксовано. Про це сказав в ефірі єдиного марафону Секретар Ради Нацбезпеки та Оборони України Олексій Данилов . Але, за його словами, потужностей виготовляти достатню кількість ракет на своїй території Росія немає. Нагадаємо, що вчора Генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Північна Корея допомагає Росії ракетами і снарядами. Про це він сказав, перебуваючи у Південній Кореї, де намагався переконати керівництво цієї країни допомогти Україні з боєприпасами. Досягти домовленості поки не вдалося. Єнс Столтенберґ також повідомив, що у НАТО спостерігають підготовку Росії до нового нападу. Він зазначив, що Кремль нарощує свій арсенал і завдяки підтримці інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея



Russian troops killed a child and injured five civilians in Bakhmut, Donetsk region. The law enforcement officers opened an investigation into the violation of the laws and customs of war. "According to the investigation data, on January 31, 2023, the armed forces of the Russian Federation fired tube artillery at a residential neighborhood in the town of Bakhmut. As a result of the shelling, a man and a 12-year-old boy were killed," the Prosecutor General's Office posted on Telegram. In addition, five residents received injuries of varying degrees of severity. Medical assistance is provided to the injured. Credit: Ukrinform. Росія продовжує направляти нові військові підрозділи до Білорусі. Інші військові, що вже пройшли навчання, повернулися до РФ. А вже з Росії переводяться на окуповані території України, де ведуться бої. У Білорусі нині можуть перебувати близько 9 тисяч російських військовослужбовців. Проте ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко і додав, що ситуація на цьому напрямку кордону «повністю контрольована».





Зміни тактики російської армії на фронті на Донеччині не спостерігається. Окупаційні війська продовжують атаки малими групами і проводять підсилення своїх угрупувань. Зокрема, на Соледарському та Бахмутському напрямках, окупанти замінюють «вагнерівців» регулярними військами. Про це розповів військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко . За його словами, це поки не критична маса, яка могла би зробити перелам на цій ділянці фронту





Підсилення російських військових угруповань на Донбасі є свідченням того, що Росія «вкорінюється» на захоплених територіях. Робить це для того, щоб зберегти коридор із Кримом і змусити Україну до переговорів з цього приводу, - каже командувач аеромобільних військ України в 1998-2005-му роках Іван Якубець.





Збитки, завдані Україні російським вторгненням вже оцінюються у 700 млрд дол.. Частково вони можуть бути компенсовані російськими активами. Наразі українське законодавство спрямоване на роботу з російським майном, яке знаходиться на території України. Проте на даному етапі час піднімати питання і про закордонні активи, вважає голова аналітичного центру «Інституту законодавчих ідей» Тетяна Хутор. Вона розповіла, що зараз відомо про російське майно в різних країнах на суму близько 400 млрд дол. Аби узаконити його конфіскацію на користь України, до Верховної Ради вже подано відповідний законопроект. У ньому йдеться про те, що вилучене майно країни-агресора або її громадян передаватиметься до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів і одразу продаватиметься. Кошти переводитимуться у військові облігації.





During a meeting with the Secretary General of the Council of Europe, Marija Pejcinovic-Buric, the Verkhovna Rada Commissioner for Human Rights, Dmytro Lubinets, asked her to raise the issue of the international tribunal and Russian reparations to Ukraine at the 4th Summit of the Council of Europe leaders in Reykjavík in May this year. Lubinets reported this via Telegram, according to Ukrinform. According to the official, during the meeting he "first of all thanked for the important work that the Council of Europe is doing in this difficult time and for the support that the Council of Europe provides to Ukraine and the Office of the Commissioner.” In particular, he thanked for the Action Plan for Ukraine for 2023-2026 ‘Resilience, Recovery and Reconstruction,’ adopted on December 14, 2022, worth EUR 50. Credit: Ukrinform. Російські війська продовжують щоденно атакувати Херсонщину. Із артилерійських установок, великокаліберних мінометів та реактивних систем залпового вогню окупанти б"ють по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Як пояснив начальник об'єднаного прес центру сил оборони таврійського напрямку Євген Єрін , наступальних угруповань російської армії на Херсонщині не спостерігається, але фіксується активізація роботи розвідувальних диверсійних груп.





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