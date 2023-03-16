Україна сьогодні - 16-03-2023

На понад пів трильйона гривень Україна збільшить видатки з державного бюджету на оборону у поточному році. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, додаткові кошти для цього були знайдені «завдяки підтримці міжнародних партнерів». Якщо депутати ухвалять відповідний законопроект, який вже підготували урядовці, то дефіцит бюджету України становитиме рекордну суму - понад півтора трильйона гривень. Це - 42 мільярди доларів. Таким був весь бюджет України у 2021-22 роках. Про це розповів в ефірі телемарафону перший заступник голови парламентського бюджетного комітету Іван Крулько .





Оборонні витрати - першочергові і повинні бути профінансовані в повному обсязі. Про це заявив у марафоні голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.





Міністерство оборони України закликало пересічних українців повідомляти про випадки можливих зловживань під час закупівлі харчування для військовослужбовців. У відомстві створили Департамент із питань запобігання корупції. Про це повідомляє прес служба Міністерства оборони. Перезавантажити антикорупційне управління міністр оборони України Олексій Резніков пообіцяв після того, як чиновників відомства запідозрили у розкраданні коштів на на закупівлях харчів для ЗСУ. Згодом Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екс заступнику міністра Вячеславу Шаповалу у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції.





В Україні внаслідок війни пошкоджено або повністю зруйновано майже 1300 об’єктів культурної інфраструктури а також близько 500 об’єктів культурної спадщини в кількох регіонах. Заступник міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва уточнила, що ці цифри стосуються лише нерухомої спадщини. Втрати ж музейних колекцій та зібрань порахувати вкрай важко. Вона розповіла під час брифінгу у Києві, що російські армійці вивозять з окупованих територій усе, що можуть дістати. Фахівці пояснюють, що таким чином загарбники застосовують давні імперські методології знищення культури, історичної пам'яті та ідентифікації поневолених народів.



Colonel-General Oleksandr Syrskyi, Commander of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine, has stated that the Russian troops are unsuccessfully trying to encircle Bakhmut in Donetsk region and move forward. The Ministry of Defense of Ukraine published a relevant post on Telegram. The Commander also noted that today a member of the 93rd Separate Kholodnyi Yar Mechanized Brigade, call sign "Alan", downed an enemy Su-25 aircraft in Bakhmut. Credit: Ukrinform Продовжуємо стежити за ситуацією навколо зобов'язання ченців монастиря УПЦ МП виселитися з державного заповідника Києво-Печерська Лавра. Українські медія публікують фотографії, які свідчать, що мешканці монастиря попри заяви, що виселятися категорично наміру не мають, потрохи пакують валізи і вивозять речі. Куди? Це - не проблема держави Україна, - заявив релігієзнавець Юрій Чорноморець в ефірі Суспільного Радіо. Експерт переконаний, що нині окреслюється визначна віха в історії українського православ’я, становлення української правової держави. Додам, що намісник Свято-Успенського монастиря митрополит Павло заявив, що ченці не збираються виселятися. ЦИТУЮ “Ми не колаборанти, ми громадяни своєї країни, ми люди, які тут мешкають”, — стверджував митрополит Павло. Нагадаю, УПЦ з початком повномасштабного російського вторгнення прибрала з офіційної назви згадку про Московську патріархію, але зберегла з патріархатом канонічний зв'язок.





"Російські пропагандисти публічно закликають до геноциду українського народу". Про це медіаекспертка Інституту масової інформації Альона Нестеренко повідомила під час прес конференції у Києві. За її словами, російські медіа переповнені новинами і коментарями посадовців, які намагаються переконати населення , що українці начебто самі винні у подіях, що нині відбуваються, і якщо їх зараз вбивають, то вони, мовляв, самі це все й спровокували. Скажімо, коли підірвали Кримський міст 8 жовтня. Експерти Інституту масової інформації наразі фіксують геноциду риторику, аби у майбутньому людей, які її озвучують, можна притягнути до кримінальної відповідальності, каже Альона Нестеренко



Russian invaders shelled Kostiantynivka and Illinivka, Donetsk region, with Uragan and Tornado-S multiple launch rocket systems, injuring seven civilians. “Under the procedural guidance of the Donetsk Regional Prosecutor's Office, pre-trial investigations have been initiated into the violations of the laws and customs of war (Part 1 of Article 438 of the Criminal Code of Ukraine),” the Prosecutor General's Office posted on Telegram. According to the investigation data, on March 15, Russian troops shelled the town of Kostiantynivka and the village of Illinivka, Kostiantynivka district, with Uragan and Tornado-S multiple launch rocket systems. Credit: Ukrinform. Український письменник Андрій Курков з книжкою «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» увійшов до довгого списку Міжнародної Букерівської премії-2023. Список опубліковано на сайті премії. До його переліку, окрім української, увійшло ще 12 книжок. Лонглист обрало професійне журі. Серед них – письменники, критики, перекладачі, літературні редактори провідних видань. Короткий список із шести книжок оголосять у квітні, а переможця визначать у травні.





Паспорти, у яких різна транслітерація написання прізвища або імені, є чинними до закінчення строку їх дії. Опісля такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише за особистим зверненням особи. Про це повідомив в телемарафоні начальник управління комунікацій ДМС Гага Кікнадзе.





Раніше на виконання рекомендації Європейської Комісії щодо необхідності врегулювання питання пов’язаних із зміною персональних даних осіб, було ухвалене рішення про обов’язковість заміни документів, у яких є відмінності у написанні імені власника. Наразі воно скасоване.



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