Україна сьогодні - 17-03-2023

В рамках візиту Прем’єр-міністр Латвії зустрівся зі Спікером Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук обговорив із Прем‘єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем питання збільшення оборонної підтримки Збройних Сил України, посилення санкцій Росії – як персональних, так і галузевих і створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за всі злочини, вчинені на нашій землі, а також питання інтеграції України в ЄС та НАТО.





Речник Генерального Штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов у ранковому зведенні станом на четвер, 16 березня 2023 року триста вісімдесят шостої доби російського широкомасштабного вторгнення повідомив: «Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках. За минулу добу противник завдав 3 ракетних удари, зокрема, і по об'єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.





На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут.



На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії. На зазначеній ділянці фронту, протягом минулої доби, найбільше атак зафіксовано в районі Мар'їнки – 12, усі вони відбиті нашими захисниками.





На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші воїни збили ворожий літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника.»



Near Bakhmut, Donetsk region, Ukrainian border guards repelled three enemy attacks, killing nine Russian invaders and wounding 17 others. Ukraine's State Border Guard Service said this in a statement, Ukrinform reports. According to the agency, the fighting took place in the industrial zone. The border guards repelled the attacks of the invaders using small arms and grenades, and mortar fire did not allow the enemy to bring reserves. Credit: Ukrinform. У Чорному морі фіксується нетипова активність та кількість російського корабельного угруповання. Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.



Russian attacks on Ukraine’s energy infrastructure may amount to crimes against humanity. The relevant statement was made by the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine (UN Commission), an Ukrinform correspondent reports. “The Commission is grateful for the access and written responses to its queries received from Ukrainian officials. It regrets that its attempts to establish meaningful communication with the Russian Federation have been unsuccessful, as its notes verbales and letters have remained unanswered. A Russian governmental institution has referred material to the Commission, which it has examined,” the report states. Credit: Ukrinform. Рік тому, 16 березня 2022-го, російські військові скинули 500-кілограмову авіабомбу на будівлю Маріупольського драматичного театру. У той час, у приміщенні знаходилося близько тисячі мирних мешканців. Скільки людей загинуло, досі не відомо. Ймовірні цифри – від 300 до 600 загиблих. Про це розповів, в ефірі телемарафону Єдині новини, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.





Львів’яни створили віртуальний тур Маріупольським драматичним театром. Повідомляє Zaxid.NET. Львівський стартап Skeiron працює над проєктом SaveUkrainianHeritage та робить тривимірну фіксацію пам’яток культурної спадщини України. Цей проєкт допоміг створити 3D-модель Маріупольського драматичного театру. Оцифровували Маріупольський театр понад три місяці. Відтворити 3D-модель драматичного театру допомогли віднайдені детальні архітектурні дані споруди, фото та відео будівлі.



Співзасновник студії Skeiron Андрій Гривнак розповів, що 3D-тур по Маріупольському драматичному театру це початок великого проекту про Маріуполь, в якому заплановано продовжити відроджувати інші важливі архітектурні та історичні пам’ятки міста, а також привернути увагу світу до Маріуполя.





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