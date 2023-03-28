Україна сьогодні - 28-03-2023

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy held a meeting with Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Rafael Grossi.jpg

During a working trip to the Zaporizhzhia region, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy held a meeting with Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Rafael Grossi. The meeting took place on the territory of the Dnipro Hydroelectric Power Plant. Volodymyr Zelenskyy and Rafael Grossi observed the consequences of Russian missile strikes on this critical infrastructure facility, the buildings and energy equipment of which were significantly destroyed. The President and the Director General of the IAEA were informed about the measures taken to protect the Dnipro HPP in case of new attacks by the Russian aggressor, as well as about the course of emergency restoration of the facility. The interlocutors discussed in detail the situation at the Zaporizhzhia NPP. The Head of State thanked the Director General of the IAEA for his support in issues related to guaranteeing the security of nuclear energy facilities in Ukraine. Credit: The Presidential Office of Ukraine.

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28-03-2023. Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 -2023. 397 день повномасштабного російського вторгнення почався, як зазначив Президент України Володимир Зеленский, з чергово акту тероризму російської армії, яка обстріляла Слов’янськ. Наслідок атаки - двоє загиблих і 29 містян поранені. Пошкоджено 6 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та 15 автомобілів, - інформує Офіс Генерального прокурора України. Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції фронту у Запорізькій області. там він зустрівся з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Вони разом відвідали Дніпровську ГЕС. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Свідчення: "...Усе навколо палало, розліталися шматки стін, які застрягали в автівках, припаркованих поруч", - розповіла журналістам Алла Мотора. Жінці 73 роки, вона саме поралася на кухні, коли почула потужні вибухи. Сама не постраждала, але у її квартирі вибиті шибки і пошкоджені стіни. Вибуховою хвилею пошкодило і будинок пана Василя...

Українські військовослужбовці не дозволили російським загарбникам прорвати оборону на сході у жодній з точок наступу, що свідчить про неуспішність наступу російських військ. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Бахмут та Авдіївка залишаються ключовими напрямками російських атак. На думку консультанта парламентського комітету з питань безпеки та оборони Івана Ступака, деякі успіхи поблизу Авдіївки спонукають російську армію до спроб закріпитися в цьому місці. На думку експерта, ситуація поблизу Авдіївки та Бахмута дуже схожа. Окупанти використовують однакову тактику на обох цих напрямках – вони намагаються оточити населені пункти або, принаймні, відрізати шляхи постачання українських підрозділів. Проте вочевидь росіяни вже не мають для цього достатньо сил та засобів, каже Іван Ступак.   Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також говорить про те, що у Авдіївці нині створюється нова гаряча точка. До слова, журналістам в”їзд до Авдіївки відтепер заборонено, оскільки ситуація там справді небезпечна.

During a working trip to the Dnipropetrovsk region, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy visited the city of Nikopol, which is constantly under fire of the Russian invaders.jpeg
During a working trip to the Dnipropetrovsk region, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy visited the city of Nikopol, which is constantly under fire of the Russian invaders. The Head of State observed the situation in the Nikopol district, the consequences of the enemy's terrorist attacks on Nikopol, Marhanets and other settlements in the region. Volodymyr Zelenskyy was informed about the course of restoration of damaged civil infrastructure objects and strengthening of their protection against possible new attacks. The President was informed that almost 5,000 buildings in the district were destroyed, including medical and educational institutions. Injured citizens are provided with the necessary assistance. The parties noted effective interaction of the regional military administration with local self-government bodies, and effective work of law enforcement agencies. Credit: The Presidential Office of Ukraine.
Ядерним шантажем російський очільник намагається піднімати ставки, щоб змусити світ сісти з ним за стіл переговорів. Так - плани москви розмістити на території білорусі частину свого ядерного арсеналу - прокоментував директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко в етері Національного марафону. І наголосив, що росія не передає білорусі ядерну зброю, про що неодноразово просив лукашенко, а лише розміщує її на білоруській території. Як відомо, Пентагон на такі заяви Путіна відреагував стримано. Заявивши, що Сполучені Штати не бачать готовності росії використати ядерну зброю, розміщену в білорусі. Такою ж буде реакція і європейців, - вважає Вадим Денисенко.

Раніше російський президент Путін заявив, що росія 1 липня планує закінчити будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс «Іскандер», здатний нести таку зброю. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Євросоюз неодмінно відреагує, якщо Росія реалізує заявлені плани з розміщення ядерної зброї у Білорусі, але наразі очікує коментар білоруської сторони.

The number of injured in today's missile attack on Slovyansk in Donetsk region has risen to 36.jpg
The number of injured in today's missile attack on Slovyansk in Donetsk region has risen to 36. "Hard day. As of 16:00, 36 people were injured, two were killed," Vadym Liakh, Head of the Slovyansk Town Military Administration, posted on Facebook. Credit: Ukroinform.
397 день повномасштабного російського вторгнення почався з чергово акту тероризму російського армії, яка обстріляла Слов’янськ. Наслідок атаки - двоє загиблих і 29 містян поранені. Пошкоджено 6 приватних будинків 3 багатоповерхівки та 15 автомобілів, - інформує Офіс генерального прокурора України. "Усе навколо палало, розліталися шматки стін, застрягали у автівках, припаркованих поруч", - розповіла журналістам Алла Мотора. Жінці 73 роки, вона саме поралася на кухні, коли почула потужні вибухи. Сама не постраждала, але у її квартирі вибиті шибки і пошкоджені стіни. Вибуховою хвилею пошкодило і будинок пана Василя. У своєму щоденному зверненні Президент Володимир Зеленський висловив співчуття постраждалим під час російської атаки та вкотре запевнив, що винні у агресії проти України будуть покарані. Володимир Зеленський також розповів про ситуацію на фронті.


Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, які показують масштаби руйнувань в Бахмуті на Донеччині..jpg
Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, які показують масштаби руйнувань в Бахмуті на Донеччині. Credit: Maxar Technologies
Міністерство закордонних справ України закликало Управління Верховного комісара ООН з прав людини утриматися від політичних оцінок у своїх звітах про дії держави стосовно Української православної церкви (московського патріархату). Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка. Він написав у фейсбуці, у відповідь на «стурбованість» верховного комісаріату обшуками у монастирях, офісах та навчальних закладах промосковської церкви. Речник МЗС написав, що в Україні гарантується свобода віросповідання. Водночас вона не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку. Ніколаєнко закликав представництво ООН базувати свої доповіді на фактах. Як повідомлялося, Управління Верховного комісара ООН з прав людини у звіті щодо ситуації з правами людини в Україні за останні пів року висловило стурбованість, що обшуки українських силовиків у будівлях УПЦ (МП) можуть мати "дискримінаційний характер".

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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