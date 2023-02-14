Україна сьогодні - 14-02-2023

Абсолютна більшість українців – 93% – вважають, що умовою для припинення вогню може бути тільки повна деокупація всіх територій, включно з Кримом. Про це свідчить опитування, проведене в листопаді компанією Kekst CNC на замовлення Мюнхенської конференції з безпеки. Лише 11% погодились би на мир за умови, що Росія залишає собі Крим. Варіант відходу російських військ на лінію 24 лютого 2022 року схвалили тільки 7% опитаних, а відмову України від територій, які Росія встигла окупувати після 24 лютого, – 1% респондентів. Тож в коментарі Мюнхенської конференції йдеться проте, що передчасні мирні переговори, заклики до яких звучать в деяких західних столицях, найімовірніше, наштовхнуться на запеклий опір українського населення.





Нового керівника особливо важливої спецслужби в часи війни - Служби безпеки України - представив її особовому складу Президент Володимир Зеленський. Представляючи Василя Малюка, пан Зеленський наголосив, що у Служби буде багато роботи також після перемоги України у війні з Росією.





Цілком реальною вважають українські дипломати перспективу виключення росії з Ради Безпеки ООН. Це – процес, який забере багато часу, бо йдеться про перезавантаження глобальної структури. Але українські дипломати працюють активно над цим, - розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, найближчим часом слід очікувати нових санкцій щодо росії.



Minister of Foreign Affairs of Ukraine Dmytro Kuleba announced a series of measures against Russia on the anniversary of the beginning of the full-scale invasion. "At the UN, in Kyiv, in many other capitals of the world, various events will take place that will send a very clear signal to President Putin: if you, Putin, are playing a game of attrition and think that time is on your side, then you are badly mistaken. Because unity with Ukraine grows every day, and you will definitely lose in this war," Kuleba said during the nationwide news telethon, Ukrinform reports with reference to Radio Liberty. Credit: Ukrinform Росія, швидше за все, вже розпочала наступ, попри власні втрати, що потребує термінової допомоги для України з боку НАТО. Про це на пресконференції у Брюсселі напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. А Міністр оборони Олексій Резніков ще до початку засідання повідомив, що головні теми дев'ятого Рамштайну - танкова коаліція та захист українського неба. І хоча постачання авіації - це довгострокова перспектива, але вкрай важлива, - розповів воєнний експерт Олег Катков.





Rосія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зараз вона «намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Про це заявляє військовий експерт Петро Черник. Однак, за його словами, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України». Попри усі зусилля та значну кількість воєнних з’єднань, російські війська за 8 місяців змогли просунутися на цьому напрямку лише на 17 км. Російські війська масово втрачають живу силу і техніку. За весь період ведення військових дій в Україні росія витратила половину наявних запасів броньованої техніки, - каже Петро Черник.





Ситуація у Бахмуті на Донеччині може змінюватися що 15 хвилин. Росія веде хаотичні обстріли зі всіх видів зброї, зокрема артилерії, мінометів, а також на передньому краї зав’язуються стрілецькі бої. Так розповіла про ситуацію в місті, яке тримають українські оборонці, пресофіцерка 93-ї механізованої бригади ЗСУ Ірина Рибакова. За її словами, найважче піхотинцям на першій лінії, але українські військові тримають Бахмут, не даючи ворогу просунутися.





Зміна деяких технічних умов Starlink не вплине на ефективність українських військових та функціонування та безпеку української держави. Так відреагував на заяву керівництва компанії SpaceX віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Нагадаю, днями президентка і головна операційна директорка компанії SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що компанія вжила заходів, аби українські військові не могли використовувати супутниковий інтернет від терміналів Starlink для керування безпілотниками під час війни країни з Росією. В компанії аргументували цей крок тим, що мовляв, Starlink "ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї".



The future of Poland itself depends on how effective the assistance from Poland and other allies to Ukraine will be now. According to Ukrinform, Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki told this to Dziennik Gazeta Prawna. "We are helping Ukraine, because our future depends on our eastern neighbor. We are doing more than others because we have more to win and more to lose," he said. Credit: Ukrinform Credit: Marek Zakrzewski/PAP Очільники національних олімпійських комітетів європейських країн підтримують позицію України щодо недопущення до міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів поки триває війна, розпочата країнами – агресорками в Україні. Про це розповів у телемарафоні очільник Національного олімпійського комітету, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. За його словами, міністри і національні комітети європейські готують звернення до МОК, а Латвія готова навіть бойкотувати Олімпіаду- 2024 у Парижі. Водночас участь українських тенісистів у міжнародних змаганнях, на яких присутні росіяни, дає підстави Міжнародному олімпійському комітету робити висновки про доцільність допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпіади, - каже Вадим Гутцайт





Нагадаю, на Чемпіонаті Світу з гірськолижного спорту президент МОК Томас Бах заявив журналістам, що «Історія покаже, хто зробив більше для миру: той, хто намагався триматися певних ліній та комунікувати, чи ті, хто намагалися ізолювати і розділяти». Це була його відповідь на запитання кореспондента Суспільного щодо «нечесності» повернення росіян на Олімпіаду у той час як понад дві сотні українських атлетів і тренерів загинули





Звернення президента Володимира Зеленського за підсумками 355 дня війни.





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