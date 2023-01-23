Україна сьогодні - 23-01-2023

Головні акценти:
- Трагічна авіатроща: версії причин загибелі вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ України; офіційні заяви та роздуми експертів; останнє інтерв’ю Дениса Монастирського.
- Загальна обстановка на фронті: доповідь речника Генштабу ЗСУ; ситуація під Бахмутом; крах намірів ПВК «Ваґнер».
- Високоповажні гості: результати візиту очільника МАГАТЕ Даніеля Гросі; зустріч експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Повний виклад вечірнього звернення Президента України Володимира Зеленського до народу України від 22 січня 2023 року.
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