Україна сьогодні - 23-01-2023

In Kyiv, the President of Ukraine started a meeting with the Prime Minister of the United Kingdom.

The former British P-M then met with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy where he received a warm greeting. Mr Johnson spoke with Mr Zelenskyy about what he saw in Bucha and Borodianka. The UK Defence Ministry announced the delivery of the helicopters, as well as the training of 10 Ukrainian crews, in November. Credit: The Presidential Office of Ukraine

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23-01-2023. Добірка новин із героїчної України. Цей день в історії: 104-та річниця Соборності України. Святкове привітання Президента України Володимира Зеленського. Знакові події тижня: успіхи України в Рамштайні та Давосі. Танки "Леопард" як камень спотикання — заяви Прем’єр-міністра Польщі та Міністра оборони Україні. Оцінка результатів форуму в Давосі Прем’єр-міністром та Першою леді України.. Більше новин є тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Головні акценти:
- Трагічна авіатроща: версії причин загибелі вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ України; офіційні заяви та роздуми експертів; останнє інтерв’ю Дениса Монастирського.

- Загальна обстановка на фронті: доповідь речника Генштабу ЗСУ; ситуація під Бахмутом; крах намірів ПВК «Ваґнер».

- Високоповажні гості: результати візиту очільника МАГАТЕ Даніеля Гросі; зустріч експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- Повний виклад вечірнього звернення Президента України Володимира Зеленського до народу України від 22 січня 2023 року.

Більше новин є тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian

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Бюлетень SBS новин - 23-01-2023

President Volodymyr Zelenskyy

Ukraine today – 22/01/2023

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Україна сьогодні – 22/01/2023

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SBS News in Ukrainian – 22/01/2023