Україна сьогодні - 27-03-2023

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy held a meeting with British actor, UNICEF Goodwill Ambassador Orlando Bloom.jpeg

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy held a meeting with British actor, UNICEF Goodwill Ambassador Orlando Bloom. Credit: The Presidential Office of Ukraine.

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Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 -2023. Президент Володимир Зеленський звернувся до суспільства із закликом консолідувати зусилля проти ворога не залежно від того, де українці перебувають фізично на даний час. Річниця заснування Національної Гвардії України: оцінка ролі гвардійців Верховним головнокомандувачем та Головнокомандувачем Збройних сил України. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Україна вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку із
заявою президента Росії Володимира Путіна про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.
Про це йдеться у заяві МЗС України. Київ очікує «ефективних дій щодо протидії ядерному шантажу Кремля» від постійних членів Радбезу ООН – Франції, Великобританії, США та Китаю.
Як інформує Радіо"Свобода", Київ назвав заяви РФ щодо намірів розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю «черговим провокативним кроком злочинного путінського режиму, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому».
«Росія вчергове підтверджує свою хронічну нездатність бути відповідальним розпорядником ядерної зброї як засобом стримування та попередження війни, а не інструментом погроз та залякування. Світ має об’єднатися проти того, хто ставить під загрозу майбутнє людської цивілізації», – йдеться у заяві відомства.
Також МЗС України закликає держави «Групи семи» та Євросоюзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі у разі згоди на розміщення на її території тактичної ядерної зброї від Росії.

Mіський голова Харкова обіцяє перейменувати вулицю міста на честь гвардійця, загиблого у перший день повномасштабного вторгнення РФ у Харків.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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