Україна сьогодні - 27-03-2023

Україна вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку із заявою президента Росії Володимира Путіна про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. Про це йдеться у заяві МЗС України. Київ очікує «ефективних дій щодо протидії ядерному шантажу Кремля» від постійних членів Радбезу ООН – Франції, Великобританії, США та Китаю.



Як інформує Радіо"Свобода", Київ назвав заяви РФ щодо намірів розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю «черговим провокативним кроком злочинного путінського режиму, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому».



«Росія вчергове підтверджує свою хронічну нездатність бути відповідальним розпорядником ядерної зброї як засобом стримування та попередження війни, а не інструментом погроз та залякування. Світ має об’єднатися проти того, хто ставить під загрозу майбутнє людської цивілізації», – йдеться у заяві відомства.



Також МЗС України закликає держави «Групи семи» та Євросоюзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі у разі згоди на розміщення на її території тактичної ядерної зброї від Росії.





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