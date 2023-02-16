Україна сьогодні - 16-02-2023

Українські військовики продовжують фіксувати в небі над Україною російські кулі з відбивачами, які рухаються за напрямом вітру та ведуть радіолокаційну розвідку. А днями такий літальний апарат залетів аж на територію Молдови після того, як пересік всю Україну. Молдовській владі навітть довелося оголошувати про тимчасове кількагодинне закриття неба в країні. Потім ця заборона була швидко скасована. Як повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, оголошена 15 лютого повітряна тривога на Київщині також була пов'язана саме із роботою української ППО для знищення російського літального об'єкта. З якою метою ці апарати запускають російські армійці в Україну? Розповідає Юрій Ігнат.





Після ударів по українській енергетиці росія намагається погіршити ситуацію з водопостачанням в Україні. Російські армійці навмисне відкрили шлюзи на Каховському водосховищі, що живить південні регіони України, які можуть втратити доступ до питної води. Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль





Зараз рівень води в Каховському водосховищі не досяг критично мінімальної межі завдяки аномальній зимі та весняному паводку –каже генеральний директор компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота, тому ситуацію вдається контролювати, але надалі вона може погіршитися. Скидання води з Каховського водосховища, до якого вдаються російські армійці, несе загрозу не лише ядерній безпеці, а й екологічному стану південному регіону України. Росія продовжує шантажувати Україну техногенною катастрофою на Запорізькій АЕС через примусове зниження води на Каховському водосховищі. Так колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков прокоментував ситуацію. Він припустив, що окупанти ймовірно залишать АЕС, а атомні енергоблоки залишать в такому стані, що Україні буде складно повернути їх до комерційної діяльності або потрібно буде вкласти велику суму коштів на їхній ремонт та відновлення.





Ukrainian law enforcers found the bodies of 27 dead civilians in de-occupied Snihurivka, Mykolaiv region. Dmytro Kazak, head of the Mykolaiv Regional Prosecutor's Office, said this at a briefing on February 15, an Ukrinform correspondent reports. "The bodies of 27 dead civilians were found in de-occupied Snihurivka. All of them have signs of violent death, in particular, bullet wounds, explosive injuries, etc. Criminal proceedings have been initiated, individuals involved in these crimes are being established," Mr Kazak said. At the same time, he emphasized that no mass burial sites were found in the city, as it was in Bucha, Kyiv region. All the bodies were buried in individual graves. Credit: Ukrinform Спецслужби низки країн стверджують, що росія накопичує на кордоні з Україною бойові літаки та гелікоптери, що є ознакою майбутнього масованого наступу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох офіційних осіб, знайомих із такими даними. Зазначається, що саме загроза посилення авіаційного потенціалу росії спонукала міжнародних партнерів визначити пріоритетним напрямком допомоги Україні швидке постачання засобів ППО. Коментар речника східного угруповання збройних сил України Сергія Череватого.







Нагадаю, за підсумками чергової зустрічі в форматі «Рамштайн», міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що учасники міжнародної коаліції вважають за необхідне зробити все можливе, аби надати Україні якомога більше спроможностей у протиповітряній обороні та інтегрувати їх у єдину систему. Крім того, він повідомив, що Італія і Франція передадуть Україні нові системи протиповітряної оборони SAMP/T.









Sweden has provided Ukraine with EUR 1.2 billion, including EUR 135 million in humanitarian aid. Prime Minister of Sweden Ulf Kristersson stated this at a joint press conference with President of Ukraine Volodymyr Zelensky in Kyiv, an Ukrinform correspondent reports. Mr Kristersson noted that even before the Russian invasion, Sweden was among the largest donors of bilateral support for Ukraine. This year, Sweden’s support increased significantly - up to EUR 1.2 billion. Sweden also provides significant assistance through the European Union, with the total support now reaching EUR 67 billion. Credit: Ukrinform Каплиця біля фундаменту Десятинної церкви в Києві має бути знесена. Сьогодні Господарський суд Києва зобов’язав звільнити територію Національного музею історії України від незаконно збудованого «храму-мафу»-повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. У рішенні зазначається, що «Храм-кіоск» розміщений у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква». Каплицю, яка належить Українській Православній Церкві московського патріархату,звели в 2005-му році,не маючи дозвільних документів. Суд за позовом Національного музею історії України щодо знесення цього об’єкта почався ще у 2020-му році. Міністерство культури та інформаційної політики України залучене до справи як третя сторона. У 2018-му році профільна комісія Київради підтримала петицію про демонтаж каплиці як незаконної «малої архітектурної форми».





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Єднаємось Україною. 24-го лютого у Sydney Town Hall...

365 днів у війні, що триває 9 років - Україна непереможна. Добре відома Юлія Швед, вокалістка, джазова співачка, педагог та продюсер музичного дійства "Ukraine Undefeated" розповідає для SBS Українською про те, як в Сіднеї 24-го лютого буде відзначатися річниця повномасштабного наступу російських збройних сил на українські землі в інтерв'ю з Тетяною Колдуненко...



Ukrainian singer Julia Shved (left), Lviv National Opera House, Ukraine, 3-01-2022. Credit Roman Kulynych.



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