Україна сьогодні - 8-02-2023

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy met with the newly appointed Federal Minister of Defense of Germany Boris Pistorius, who is on a visit to Ukraine.jpeg

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy met with the newly appointed Federal Minister of Defense of Germany Boris Pistorius, who is on a visit to Ukraine. During the meeting, the parties discussed the importance of implementing the Ukrainian Peace Formula to restore peace and stability in Europe and the world, as well as Germany's role in this process. The Presidential Office of Ukraine.

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8-2-2023. Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 -2023. У 349 день повномасштабного російського вторгнення Верховна Рада Україна продовжила строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні з 19 лютого ще на 90 днів. До 18 травня. Цього ж дня Рада здійснила кадрові ротації у силових відомствах. Парламент проголосував за призначення на посаду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника міністерства після того, як попередній очільник відомства Денис Монастирський загинув у авіакатастрофі. Також Верховна Рада призначила на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка, який також перед тим тимчасово виконував обов’язки керівника спецслужби. А Уряд призначив нових керівників ОВА: Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської. Деякі подробиці кадрових ротацій повідомив у своєму щоденному зверненні Президент Володимир Зеленський. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Ще на старті російської мобілізації Президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до громадян Росії із закликом всіляко уникати призову до російського війська , яке здійснює вторгнення в Україну. А до тих, хто не зміг уникнути мобілізації, звертався із закликом здаватися в полон ЗСУ. Ці звернення Президент В. Зеленський пояснює тим, що ЗСУ не мають на меті вбивати росіян, але, безумовно, мають на меті ліквідовувати окупантів і захищати свою землю. І ось ми вже бачимо, як кількість ліквідованих українськими оборонцями російських військових окупантів сягає майже тисячі. Так, за минулу добу ЗСУ знову ліквідували більше тисячі російських вояків. Відтак, Росія у війні проти України вже втратила понад 133 тисячі військових.

Сили оборони України роблять все можливе, аби під Бахмутом знищити найкращі підрозділи збройних силс Російської Федерації. Про це повідомляє командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський. Він зауважив, що Бахмутський район та саме місто готувались до оборони завчасно. Продумана система інженерних загороджень, у поєднанні з природним ландшафтом, перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча окупантів. У останніх зведеннях британської розвідки, йшлося, що російські війська досягли певних успіхів у своїх зусиллях ізолювати Бахмут, проте українські сили зберігають контроль над більшістю маршрутів логістичного забезпечення захисників міста.


Oleh Syniehubov, Head of the Kharkiv Oblast Military Administration, reported that Russian forces launched a new attack on the city of Kharkiv and urged Kharkiv residents to remain in shelters.png
Oleh Syniehubov, Head of the Kharkiv Oblast Military Administration, reported that Russian forces launched a new attack on the city of Kharkiv and urged Kharkiv residents to remain in shelters. Ihor Terekhov, Mayor of Kharkiv, reported that six Russian missiles hit Kharkiv. Credit: Ukrainska Pravda.
Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія через посередників починає "благати" про перемовини. Україна у відповідь висуває 4 прості вимоги. Це - звільнення всіх українських територій, які зараз тимчасово окуповані, відповідальність через трибунал ініціаторів війни, гарантії безпеки для України, відповідальність. Пан Данілов констатував, що позиція України залишається незмінною - держава не піде на умови терористів.

Україна спільно з більш як 30 державами ініціює проведення 22 лютого в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку заходу, який присвячений грубим порушенням прав людини через російську війну. Про це на засіданні Ради Безпеки сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Укрінформ. Посол запросив дипломатів узяти участь у заході та "зайняти рішучу позицію щодо нагальної необхідності припинення агресії РФ, виведення російських військ з України і припинення величезних людських страждань В Україні та за її межами.

Україна планує порушити три пріоритетні теми на Мюнхенській безпековій конференції, яка пройде з 17 по 19 лютого. Одна з них - постачання винищувачів для Збройних Сил україни. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Україна вже веде роботу із західними партнерами над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків.
Russia may launch major offensive in early 2023 – FM Kuleba.jpg
Russia is preparing to mount a major offensive in the first couple of months of 2023. The relevant statement was made by Ukrainian Foreign Affairs Minister Dmytro Kuleba.,Credit: Ukrinform.
Дмитро Кулеба також повідомив, що українських рятувальників можуть відправити до Туреччини, щоби допомогти ліквідувати наслідки землетрусу. За його словами Україна співпрацює з турецькою стороною для координації їхнього розгортання. МЗС отримало трохи більше 20 звернень від громадян України, які не можуть вийти на звʼязок зі своїми родичами, і відомство шукає виходи на них по своїх каналах. Нагадаю, 6 лютого на південному сході Туреччини сталося два землетруси. Туреччина оголосила семиденну жалобу у зв’язку з загибеллю більш як чотирьох тисяч людей внаслідок руйнівного землетрусу.

Процес передачі конфіскованих в США коштів російського олігарха Костянтина Малофєєва вже розпочався, - повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін. Він назвав цей крок історичним, який свідчить про те, що захід серйозно налаштований на боротьбу з російськими елітами. Також за словами пана Костіна це може стати сигналом для інших партнерів України, країн в яких арештовані активи російських олігархів, для того, щоб вони більш інтенсивно співпрацювали з Україною, щоб ці кошти були конфісковані і передані Україні. Раніше Генеральний прокурор США Меррік Гарленд оголосив, що конфісковані в Сполучених Штатах 5,4 мільйона доларів підсанкційного російського бізнесмена Костянтина Малофєєва підуть на допомогу Україні, передає CNN. Кошти на банківському рахунку Малофєєва в США заморозили в червні 2022 року. А на початку лютого 2023-го суд дозволив прокуратурі конфіскувати їх. Проти Малофєєва порушили кримінальну справу в березні 2022 року. Його обвинувачують в ухиленні від санкцій і використанні співучасників для придбання медіаорганізацій по всій Європі. Також олігарх потрапив під санкції Міністерства фінансів США.

1 трильйон 900 мільйонів гривень – це загальна сума збитків, завданих екологічній системі України внаслідок російського вторгнення, -повідомив заступник начальника управління Міндовкілля Олександр Ставнійчук. Від початку широкомасштабного російського вторгнення уражено території 900-от об'єктів природно заповідного фонду площею 1 мільйон 200 тисяч гектарів. До Єдиного реєстру збитків унесено 2303 випадки, що сталися на території України внаслідок збройної агресії рф та спричинили шкоду довкіллю. Ці факти фіксуються для відшкодування збитків у судових міжнародних інстанціях.
Щоденне звернення Президента Володимира Зеленського.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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