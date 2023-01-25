Україна сьогодні - 25-01-2023

Не пройшло й місяця, як головнокомандувач Валерій Залужний в інтерв'ю виданню The Economist сказав про те, що аби вийти на рубежі 23 лютого Збройним силам України треба 300 танків, 600-700 бронемашин та 500 гаубиць. І от за місяць до роковин повномасштабного вторгнення у 335 день війни прозвучала заява німецького лідера Олафа Шольца про дозвіл союзникам відправляти танки «Леопард» Україні. Німеччина й сама надасть таке озброєння. А тим часом Білий Дім готується передати Україні від 30 до 50-ти танків «Абрамс». 14 танків «Челленджер» Україна очікує від Великої Британії. А ще нині стало відомо, що під час останнього «Рамштайну» 12 країн, у яких на озброєнні є німецькі танки «Леопард» домовились передати їх Україні в разі згоди з боку Німеччини. І головний лобіст надання Україні «Леопардів» Польща - висловила готовність передати 14 одиниць. Відтак, деякі експерти вже порахували, що созники поставлять в Україну, як мінімум, половину від названої Валерієм Залужним кількості. Ось як прокоментував новини від міжнародних партнерів у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський .





Як і анонсував Президент, було продовжено кадрові ротації у владі. Заступник керівника президентського Офісу Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Написали заяви на звільнення і заступники міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря та В'ячеслав Негода. Також звільнено заступника міністра соцполітики Віталія Музиченка. За кілька днів до цього, Кабінет міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Це сталося після корупційного скандалу. А генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка. Це стало наслідком журналістського розслідування про відпочинок чиновника в Іспанїі. Подав у відставку і заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов. Його прохання вже підтримав міністр Олексій Резников. Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб ЦИТУЮ - не створювати загрози для стабільного забезпечення війська внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування. Кількома днями раніше видання Дзеркало Тижня опублікувало дані про контракти Міністерства оборони щодо закупівель продуктів для ЗСУ. Автор статті закидає чиновникам закупівлю продуктів за завищеними цінами. Міністр оборони Олексій Резников заявив, що всі звинувачення є необґрунтовані і вказав на неточності та помилки, яких припустилися журналісти у своїх висновках. НАБУ розслідує цю справу. Кабінет міністрів погодив звільнення 5-ти очільників обласних адміністрацій. Звільнено: керівників Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської обласних військових адміністрації. А також лчільника Київщини Олексія Кулебу, щоправда він посів нову посаду у Офісі Президента України.





Представники різних країн цього тижня зберуться на зустріч для просування ідеї про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Як поінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба , учасники зустрічі напрацюють низку конкретних заходів для реалізації ухваленої Європейським парламентом резолюції про створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.





Європейський Союз підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії в Україні. Підтвердив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель .





Процедура ідентифікації загиблих через російський ракетний удар по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі триватиме ще до двох тижнів, повідомляють правоохоронці. Внаслідок влучання російської крилатої ракети Х-22 у багатоповерхівку 14 січня загинуло 46 людей, серед них шестеро дітей, 81 людина травмована. У лікарнях досі перебувають - 18. Їхній стан стабільний.





Україна зберегла своє місце у п'ятірці найбільших світових експортерів аграрної продукції в минулому році. Країна спромоглася за наявності усіх безпекових загроз з початку війни експортувати понад 40 млн тонн зернових, олійних та продуктів їхньої переробки для забезпечення їжею сотень мільйон людей по всьому світу. Одним із викликів для світової продовольчої безпеки є блокування українського агроекспорту Росією через штучні перевірки кораблів у Босфорі. Коментар заступника Міністра економіки України Тараса Качки.



