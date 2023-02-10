Україна сьогодні - 10-02-2023

Україна й Велика Британія домовилися про постачання далекобійної зброї та початок підготовки українських пілотів.



Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки свого візиту до Великої Британії, який відбувся у середу, 8 лютого. Як повідомляє офіційне інтернет-представництво президента, під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком на військовій базі Bovington Camp, де тренуються українські воїни, Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Велика Британія стають союзниками, підписавши Декларацію єдності.





Володимир Зеленський під час другого візиту в Європу зустрівся у Парижі з Президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.



During a visit to France, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy had a meeting with President of France Emmanuel Macron and Federal Chancellor of Germany Olaf Scholz. Speaking to the media before the trilateral talks in Paris, the Head of State emphasized that France and Germany had stood by Ukraine during the full-scale Russian invasion and together they had managed to ensure strong unity of the whole of Europe. Credit: The Presidential Office of Ukraine. Перед початком тристоронніх переговорів у Парижі лідери держав спілкуючись із представниками Засобами масової інформації зробили короткі Заяви. Президент України наголосив, що під час повномасштабного російського вторгнення Російської Федерації, Франція й Німеччина підтримали Україну, і разом вдалося створити міцну єдність усієї Європи. Володимир Зеленський подякував очільнику Франції за рішення про надання Україні легких танків, а канцлеру Німеччини – за надання потужної системи ППО IRIS-T. Саме ці рішення були історичними й сьогодні ми маємо потенціал для подальшого посилення партнерства, - зауважив Глава Української держави.



Президент Франції Еммануель Макрон нагородив Президента України Володимира Зеленського орденом Почесного леґіону.





Американська компанія з виробництва космічної техніки Ілона Маска SpaceX обмежила використання супутникового інтернет-сервісу Starlink українськими військовими для управління дронами.



Про це заявила президентка компанії Гвін Шотвелл, повідомляє Reuters. Під час конференції у Вашингтоні Гвін Шотвелл наголосила, що інтернет-сервіс Starlink "ніколи не призначався для використання як зброя". За її словами, використання Starlink для керування дронами виходить за межі угоди SpaceX з українським урядом, вона зауважила, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам та мирним жителям.





Оперативна інформація станом на 09.02.2023 щодо російського вторгненнявід речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова.





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