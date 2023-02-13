Україна сьогодні - 13-02-2023

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписання указу про санкції проти майже 200 осіб, назвавши його «черговим санкційним кроком» проти російської атомної галузі.



«Своїм указом я ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську «атомку». І ми робимо все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну», – сказав він у вечірньому зверненні. При тому, пан Зеленський визнав, що цей процес має «певний спротив», але нагадав, що обмеження проти російської нафтової галузі, попри складнощі, все ж вдалося запровадити.





Найближчими тижнями Україна терміново має отримати військову техніку від своїх західних союзників, наголосив Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю виданню Le Figaro . «Так, можуть, якщо Україна не отримає допомогу дуже терміново. У них немає сучасної військової інфраструктури, але є люди! Якщо в найближчі тижні ми не відправимо в Україну військову техніку, Путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться», – сказав він, як подає Радіо Свобода, відповідаючи на зпитання чи може російська армія виграти війну...





Ukraine urgently needs to receive military equipment from its Western allies in the coming weeks, otherwise the Russians might win the war. Polish President Andrzej Duda in an interview with Le Figaro, the text of which was made public by the administration of the Polish President. When asked whether the Russians could emerge victorious from this war, Mr Duda admitted that it was possible if Ukraine did not receive support very urgently. They do not have modern military infrastructure, but they have people! If we don't send military equipment to Ukraine in the coming weeks, Putin might win. He might win, and we don't know where he will stop," the Polish President said.At the same time, Duda reiterated that a potential Russian attack on Poland would be a Russian attack on NATO. Credit: The Administration of the Polish President. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 12 лютого анонсував низку заходів із нагоди річниці початку повномасштабного вторгнення. «В ООН, в Києві, в багатьох інших столицях світу відбудуться різні події, які надішлють дуже чіткий сигнал президенту Путіну: якщо ти, Путін, граєш у гру на виснаження і думаєш, що час грає на твоєму боці, то ти глибоко помиляєшся. Тому що єдність із Україною з кожним днем лише зростає, і у цій війні ти неодмінно програєш», – заявив він у ефірі національного телемарафону.





Поточна ситуація в енергетиці Львівщина, Харківщина, Миколаївщина; заява очільника «Укренерго».







Загальні втрати росіян протягом попередньої доби - звіт Генштабу ЗСУ про становище на фронті.





Виклад вечірнього звернення Президента України Володимира Зеленського до народу України від 12 лютого 2023 року.







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