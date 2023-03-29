Україна сьогодні - 29-03-2023

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужниий на своїх сторінках в соцмережах нагадав, що 28 березня минулого року Сили оборони деокупували місто-герой, яке стримувало армію агресора на підступах до столиці. “Докладаємо максимум зусиль, аби знищити ворога та звільнити усі українські території. Перемога буде за нами”, - наголосив Валерій Залужний.





За рік, що минув після деокупації відбулося багато різних подій в житті мешканців Ірпеня. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення ми розповідали історію родини Анни Валікової, яка під російськими обстрілами евакуювалася з чоловіком та трирічним сином з Ірпеня на початку березня минулого року, а після деокупації вони повернулися додому, відбудували понівечений обстрілами будинок і 23 лютого 2023 в сім”ї народилася дівчинка. А от Сергій Перебийніс, який втратив сім’ю через російські обстріли по Ірпеню торік 6 березня, нині вчиться військовій справі. Йогод дружина Тетяна, донька Аліса та син Микита загинули під час мінометного обстрілу при спробі евакуюватись з Ірпеня. Сергій у цей час був разом із хворою мамою у Донецьку, звідки Перебийноси втекли у 2014-му. Свою історію Сергій Перебийніс розповів кореспондентам Суспільного.





Почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця особисто вручив місту Охтирка на Сумщині президент Володимир Зеленський. Президент узяв участь у заходах з нагоди річниці героїчної оборони Охтирки. Про це та про інші важливі події чергового дня війни Володимир Зеленський розповів у своєму щоденному зверненні.



If the world is faster and more determined, Russian aggression against Ukraine can end much faster than is sometimes said. The relevant statement was made by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in his video address. Credit: The Presidential Office of Ukraine. Велика Британія вже доставила в Україну бойові танки Challenger 2 . Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резников. Великобританія першою країною так званої танкової коаліції, яка погодилась надати ЗСУ основні бойові танки західного зразка - 14 одиниць Chаllenger2. 3 танки Leopard 2A6, подаровані Португалією, також уже знаходяться на території України. Про це поінформувало Міністерство національної оборони Португалії. Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Україну вже доставили 18 обіцяних танків Леопард-2. Також Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей - Leopard 1. Крім ФРН, німецькі "Леопарди" Києву пообіцяли загалом: Польща, Іспанія, Швеція, Норвегія, Канада , Португалія та Фінляндія. Данія та Нідерланди. Німецький уряд хоче втричі збільшити військову допомогу Україні найближчими роками – з 3 млрд до 15 млрд євро. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel, посилаючись на конфіденційний лист Мінфіну ФРН до бюджетного комітету Бундестагу, який є у розпорядженні журналістів. У листі йдеться про те, що додаткові витрати є "об'єктивно неминучими, оскільки без постійної підтримки України існує серйозний ризик того, що Україна програє оборонну боротьбу проти російського агресора з непередбаченими наслідками для європейського світопорядку".





Дефіцит державного бюджету України в поточному році зросте з 38 до 42 млрд дол. Серед причин, що вплинули на таке зростання є збільшення видатків на оборону, - розповіла в ефірі телемарафону голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Нагадаю, Верховна Рада збільшила бюджет на 537 млрд грн. Майже усі вони підуть на безпеку та оборону. Виконання цьогорічного бюджету залежатиме від розміру безповоротної фінансової допомоги Україні міжнародних партнерів.



French Parliament recognizes Holodomor as genocide against Ukrainian people. The French Parliament has recognized the Holodomor of 1932-1933 as genocide against the Ukrainian people. Credit Ukrinform. Credit: DANIL У дітей, травмованих подіями, пов'язаними з війною, спостерігається відставання в навчанні, регресія розвитку та проблеми у спілкуванні. Про це повідомила директорка «Центр соціально-культурного розвитку» Наталія Шайхутдинова під час презентації дослідження «Як блокада Маріуполя вплинула на людей». Вона повідомила, що, окрім психологічних проблем, у дітей з'явились і фізичні. Вони часто скаржаться на біль в голові, животі, проблеми з травленням. У декого з'явився енурез. Ще у деяких дітей спостерігається заїкання.





Волонтери проєкту «Р.І.Д.» створили платформу «Оселя голосів та історій», на якій і збирають діалекти з усієї України. Про це повідомили на сайті проєкту. У такий спосіб ініціатори проєкту хочуть сформувати аудіозбірню 15 діалектів з різних регіонів. Після збору записи впорядкують за наріччями й завантажать у відкритий доступ. Записи можна буде почути, прочитати про них розширену інформацію, використати для самоосвіти чи створення подкастів. До проекту може долучитися кожен бажаючий, надіславши аудіозапис та надавши письмовий дозвіл його використовувати.





Ще трохи інформації на продовження розповіді про долю унікального біосферного заповідника «Асканія Нова», що опинився під російською окупацією. Заповідник розташований на території Херсонщини. Загарбники зареєстрували заповідник у державному реєстрі юридичних осіб рф і призначили свого керівника. Про це розповів в ефірі марафону директор заповідника «Асканія НОва» Юрій Шаповал. За його словами, подальша доля заповідника невідома, запасів кормів для тварин вистачить тільки до кінця літа.



За попередніми підрахунками, надрам України внаслідок великої війни завдано збитків на 10 трлн гривень, – інформує Міністерства довкілля. Це – земля, ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси. Ще належить підрахувати збитки, що стосуються лісів, природно-заповідного фонду.





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