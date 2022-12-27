Україна сьогодні - 27-12-2022

Західні партнери України обережно ставляться до теми денуклеаризації Росії, але про це починають говорити. Питання того, що буде з Росією після її поразки в розв’язаній нею війні, перестає бути табу для світової дипломатії, зазначив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Водночас, він додав, Україна офіційно має намір і надалі порушувати питання про подальше перебування Росії в Раді безпеки ООН. Дмитро Кулеба також переконаний, що Україна матиме всю необхідну зброю, аби звільнити свою землю від окупантів, це лише питання часу. За його словами, існує низка психологічних, політичних та логістичних причин, чому міжнародні партнери не можуть поставити Україні всю необхідну зброю одразу. Пан Кулеба також зазначив, що Україна наполягає на отриманні зброї від партнерів у зв'язку з їхніми зобов'язаннями щодо Будапештського меморандуму.





За час повномасштабного вторгнення росії українські військові показали наскільки швидко можуть опановувати західні види озброєння від партнерів. Про це посол України в США Оксана Маркарова розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Суспільному мовленні. Наразі зауважила, що не може розкривати інформацію, яка стосується навчання українських військових користуватися ЗРК Patriot.





ППО України показує гідний рівень протидії ракетним атакам росії, але він був би значно вищим, як би західні партнери прискорили процеси надання сучасних систем ППО. Про це сказав речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат , водночас він додав, що вже сформовані списки українських ракетників, які найближчим часом розпочнуть освоювати системи Patriot





Юрій Ігнат також підтвердив, що на аеродромі в російському місті Енгельс розміщуються стратегічні бомбардувальники. Саме з нього, зокрема, злітають російські літаки, які атакують цілі в Україні. І саме на цьому аеродромі вже друге відбулися вибухи - Міністерство оборони Росії підтвердило повідомлення, які з’явилися вночі проти 26 грудня, щодо вибухів на військовому аеродромі в місті Енгельс у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники. Як стверджує відомство, засоби протиповітряної оборони нібито збили на малій висоті український безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули. Далі коментар речника Повітряних сил Юрія Ігната.





Тим часом попри санкції та обмеження виробничих потужностей Росія намагається поповнювати свої ресурси. Говорить керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Наразі російські армійці взяли оперативну паузу саме для поповнення запасів та підготовки чергової атаки.





Наталія Гуменюк також прокоментувала нестихаючі російські обстріли по Херсону. Лише за минулу добу російські російські армійці більше трьох десятків разів обстріляли місто регіон з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. За словами Наталі гуменюк, обстріли Херсона російськими військами є проявом їхнього безсилля. Нагадаю, що 24 грудня російські війська масовано обстріляли центр Херсона, більше десятка людей загинули, майже 70 отримали поранення.



