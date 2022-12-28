Україна сьогодні - 28-12-2022

Той факт, що кілька країн вже визнали Росію державою-терористом, вже почав впливати на глобальну політичну ситуацію. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія втрачає свій економічний суверенітет - не може купити у будь-якій країні безпосередньо ключові технологічні продукти, зокрема, для ремонту своєї військової техніки.







Верховна Рада України визнала росію державою-терористом 14 квітня. Європарламент назвав росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму, а Парламентська асамблея НАТО — державою-терористом. Також державою-спонсором тероризму росію визнали Литва, Латвія та Естонія. Відповідну резолюцію ухвалив і Сейм Польщі. Додам, що аналітики наполегливо наголошують на тому, що для найбільш ефективного результату з нейтралізації економічних можливостей країни-агресора вважають визнання РФ саме Сполученими Штатами країною-спонсором тероризму. Наразі у США розглядають дещо інший варіант - надання росії статусу країни-агресора. Як розповіла Суспільному мовленню посол України в США Оксана Маркарова , завданням для дипломатів на 2023 рік є робота з американськими партнерами у цьому напрямку.





In the de-occupied Snihurivka district of the Mykolaiv region, the police have exhumed the bodies of seven more civilians who were buried with violations during the Russian occupation. That's according to the regional police, Ukrinform reports. According to the report, in the village of Tsentralne, an 82-year-old woman died as a result of an enemy projectile hitting her yard. Due to the occupation of the village, her relatives buried her in a garden near her house. Earlier reports said that the police had exhumed the bodies of three teenagers in the Mykolaiv region. Credit: Ukrinform До ситуації на фронті. Найзапекліші бої продовжуються в районі Бахмута, і росіянам не вдається там просуватися, проте вони поставили собі мету вийти на кордони Донецької області до кінця року. Про це сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр.





Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що військові РФ постійно обстрілюють інфраструктуру Бахмута, яка "на понад 60% або частково, або повністю знищена. При цьому росіяни не рахують свої втрат під Бахмутом, - розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.





Біля Кремінної Луганської області тривають важкі бої, окупанти стягують туди величезну кількість резервів і техніки, розповів голова ОВА Сергій Гайдай. За його словами, бойовики "гинуть там сотнями". Росіяни розуміють, що в разі втрати Кремінної вся їхня лінія оборони на Луганщині буде порушена. Гайдай зазначив, що успіх на цій ділянці фронту на боці ЗСУ.





Більше двох тижнів минуло, як російські армійці викрали з власного будинку в селі Тамбовка Запорізької області професора Мелітопольського державного педуніверситету Володимира Воровка. Російські військові викрали чоловіка 13 грудня вдосвіта. До війни Володимир Воровка займався вивченням Запорізького краю, досліджував географію та екологію Приазов'я, навіть перебуваючи в окупації, не приховував свої проукраїнські переконання. Донька викладача, Ольга Воровка розповіла, що й досі не знають куди відвезли тата і що з ним. Родина звернулась по допомогу до низки держ-установ і міжнародних організацій.



On December 22-26, Kyiv hosts the annual Conference of Ambassadors of Ukraine under the slogan: “War and New Horizons in the World”. The key topic of the event is countering Russia’s full-scale aggression against Ukraine. Among the key issues of the Conference are mobilization of international efforts in support of Ukraine, strengthening the resilience and defence capability of our state, and overcoming the consequences of war and recovery. Addressing the ambassadors, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy outlined the priorities on the political and diplomatic track of repulsing Russian aggression and promoting Ukraine’s national interests in the world. The ambassadors received clear instructions on the implementation of international initiatives proposed by the Head of State, in particular, the Formula for Peace, as well as guaranteeing food security in the world. На фронті загинув коханий. І тоді жінка вирішила продовжити його справу. Служила військовим кухарем у 56-ій бригаді. Тетяна Ельдібаб захищала Маріуполь. Там потрапила у полон, а згодом була звільнена з полону за обміном і нині перебуває вдома на Сумщині. Свою історію пані Тетяна розповіла журналістам...





Є ризики, що до 2030 року населення України скоротиться до 35 мільйонів. Катастрофічне падіння народжуваності можуть спостерігатися наступного року. Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи академік НАН України Елла Лібанова . Втрати населення внаслідок війни і пов'язані з нею міграційні процеси вона оцінила як катастрофічні.





Україна звернулася до інших країн світу із закликом накласти арешт на об'єкт російської нерухомості, розташовані в інших країнах. Як пояснив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко , таким чином можливо гарантувати повернення Україні викрадених Росією культурних цінностей під час повномасштабного вторгнення на територію української держави.





Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення Президента України Володимира Зеленського.



