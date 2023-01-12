Україна сьогодні - 12-01-2023

Важкі бої за Соледар і Бахмут, що нині тривають на Донеччині, показують наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти Росії. Про це на брифінгу заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберґ. Він привітав останні заяви США, Франції та Німеччини про те, що вони невдовзі передадуть бойові машини піхоти і легкі танки Україні, а також безпрецедентну підтримку усіх союзників.





У боях за Соледар тяжке поранення дістав напередодні десантник Дмитро Лінартович. У цивільному житті - актор театру та кіно, музикант, виконавець ролі “Моцарт”. Дмитро, маючи військовий досвід, після початку широкомасштабного вторгнення росії спочатку обороняв Київ, а нині виконує бойові завдання на Донеччині. Вже після отримання поранення Лінартович звернувся до українців





Російські окупанти посилюють угруповання на півдні - готуються до оборони. Про це розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.





Протягом наступних місяців Росія цілком може вдатися до спроби нового масштабного наступу на Україну. Про це повідомив радник президента Сполучених Штатів з питань нацбезпеки у 2018-19 роках, постійний представник США при ООН у 2000-2005 роках Джон Болтон. Окрім того, Болтон вважає, що РФ намагатиметься розколоти єдність західних союзників України. Відтак протягом наступних 3-4 місяців Захід має посилити свої позиції та не дати Кремлю розділити союзників, які підтримують Україну, підкреслив Болтон.





Додам, що напередодні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Харкова анонсувала допомогу Україні в розмірі 20 млн євро. Кошти будуть спрямовані на фінансування роботи 10 тисяч терміналів Starlink, третина з яких буде передана на потреби Збройних Сил України.





А Уряд Канади планує виділити кошти на придбання у США системи протиповітряної оборони NASAMS для потреб Сил оборони України. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.





Виключення Росії з Ради Європи не означає не притягнення Росії до відповідальності. Також Росія не уникне стягнень компенсацій за воєнні злочини в Україні. Про це зазначила уповноважена у справах ЄСПЛ в Україні Маргарита Сокоренко. Нагадаю, 25 січня Європейський суд з прав людини оголосить установче рішення у справі про тимчасову окупацію РФ територій Донецької та Луганської областей. Це рішення може стати аргументом для інших судових процесів проти країни-агресора, зазначила Маргарита Сокоренко.





Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Туреччині зустрівся з омбудсманом РФ Тетяною Москальковою. Вони обговорили широкий спектр гуманітарних проблем, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями”. У полоні Росії перебувають 3,4 тисячі українських військових та цивільних, щонайменше 15 тисяч вважаються зниклими безвісти під час повномасштабної війни. Повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.





Україна планує розширити умови угоди про «зерновий коридор» на кілька портів. Питання розширення операції було поставлене ще до завершення першого чотиримісячного періоду. Про це сказав посол України у Туреччині Василь Боднар. За його словами, Україну також цікавить розширення спектру продукції, яку можна вивозити.





Україні вдалося експортувати у 2022 році понад 50 млн тонн зернових та олійних культур та продуктів їхньої переробки. Це перш за все завдяки зерновій угоді, набагато кращий показник ніж очікували. Але він звісно є меншим, бо у довоєнні часи, у середньому щомісяця у попередні роки експортували 6-7 млн тонн. Про це заявив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Тому через війну у минулому році Україна експортувала на 25 відсотків менше аграрної продукцію ніж у 21 році.





Станом на сьогодні загальна сума коштів на відновлення України становить близько 110 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль . Масштаби руйнувань колосальні. Йдеться про сотні мільярдів доларів втрат. Відповідно, програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни.





Міжнародне аґентство з атомної енергії (МАГАТЕ) прийняло пропозицію України та відправить моніторингові місії на всі українські АЕС. Про це розповів виконувач обовʼязків голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Кориков. За його словами, таку пропозицію направили для посилення ядерної безпеки України в умовах війни. Місії вестимуть моніторинг режиму безпеки на атомних електростанціях, а також вивчатимуть російські удари по енергосистемі України, які впливають на роботу АЕС. Також Коріков наголосив, що росіяни організували біля захопленої Запорізької АЕС базу для ремонту своєї техніки. Все це фіксують представники МАГАТЕ, але нічого не можуть з цим зробити.





Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента Володимира Зеленського за підсумками 322 дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.



