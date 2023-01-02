Україна сьогодні - 02-01-2023

Published 2 January 2023 at 9:04pm, updated an hour ago at 9:29pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
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02-01-2022. Повний виклад вечірнього звернення Президента України Володимира Зеленського до народу України від 01 січня 2023 року. Новорічна атака російських військ дронами та ракетний обстріл: скільки людських жертв та яких втрат зазнала критична інфраструктура? Поточні події на фронті: загальна обстановка вздовж лінії фронту та кордонів з РФ і Білоруссю. Причини того, чому ситуація під Бахмутом зайшла в глухий кут і перспективи виходу... Про це і більше: sbs.com.au/ukrainian
Published 2 January 2023 at 9:04pm, updated an hour ago at 9:29pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
Available in other languages
Якої зброї потребує ЗСУ? Обстановка на Росії: що зламає путінський режим — санкції чи внутрішні суспільні тенденції?