SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні - 02-01-2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

NATO Secretary General Jens Stoltenberg told the BBC that military support would ensure the survival of Ukraine as a sovereign country and force Russia to sit down and negotiate an end to the war..jpg

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Published 2 January 2023 at 9:04pm, updated an hour ago at 9:29pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
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02-01-2022. Повний виклад вечірнього звернення Президента України Володимира Зеленського до народу України від 01 січня 2023 року. Новорічна атака російських військ дронами та ракетний обстріл: скільки людських жертв та яких втрат зазнала критична інфраструктура? Поточні події на фронті: загальна обстановка вздовж лінії фронту та кордонів з РФ і Білоруссю. Причини того, чому ситуація під Бахмутом зайшла в глухий кут і перспективи виходу... Про це і більше: sbs.com.au/ukrainian

Published 2 January 2023 at 9:04pm, updated an hour ago at 9:29pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
Available in other languages
Якої зброї потребує ЗСУ? Обстановка на Росії: що зламає путінський режим — санкції чи внутрішні суспільні тенденції?
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Про це і більше:
sbs.com.au/ukrainian
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