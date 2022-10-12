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Україна сьогодні - 12/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

The International Criminal Court intends to investigate Russia’s massive missile attack across Ukrainian cities..jpg

The International Criminal Court intends to investigate Russia’s massive missile attack across Ukrainian cities. Credit: Ukrinform.

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Published 12 October 2022 at 9:18am
By Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS

12/10/2022. Добірка новин із героїчної України. США і лідери G7 про масовані ракетні обстріли російськими військами укранських міст і сіл. Звернення Президента України. Шахтарів розблокували.

Published 12 October 2022 at 9:18am
By Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Цілеспрямовані атаки Росії на українські міста та їх мирне населення є воєнними злочинами. Як передає Укрінформ, про це заявив Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у вівторок у столиці Австрії. "Я хочу нагадати цій Раді, як уже було сказано: цілеспрямоване нанесення ударів по мирному населенню та цивільних об’єктах є воєнним злочином. Мстиві напади на міста та їхнє мирне населення є воєнними злочинами", - заявив він.

Russian invaders are using missiles and suicide drones to attack Ukrainian cities, causing terror against civilians. The city of Zaporizhzhia is remaining under continuous enemy fire..jpg
Russian invaders are using missiles and suicide drones to attack Ukrainian cities, causing terror against civilians. The city of Zaporizhzhia is remaining under continuous enemy fire. The city is situated close to the contact line, and Russian missiles can reach it in less than a minute. Russians are deliberately targeting high-rise residential buildings, civil and critical infrastructure. Credit: Ukrinform.
За даними Генштабу, упродовж поточної доби російські війська знову завдали масованого ракетного удару, випустивши по Україні майже 30 крилатих ракет. Також ворогом здійснені сім авіаційних ударів і близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Підрозділи протиповітряної оборони України на різних напрямках знищили 21 крилату ракету й 11 безпілотних літальних апаратів росіян.
У Запорізькій області російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню й артилерії Оріхів і Степногірськ — загинули семеро мирних жителів.
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Як передає Укрінформ, про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у
Телеграмі.

"Знову під ударом Запорізька область. російські терористи, які назвали себе армією,
обстріляли
область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Унаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані", — зазначив він.

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