Україна сьогодні - 12/10/2022

Цілеспрямовані атаки Росії на українські міста та їх мирне населення є воєнними злочинами. Як передає Укрінформ, про це заявив Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у вівторок у столиці Австрії. "Я хочу нагадати цій Раді, як уже було сказано: цілеспрямоване нанесення ударів по мирному населенню та цивільних об’єктах є воєнним злочином. Мстиві напади на міста та їхнє мирне населення є воєнними злочинами", - заявив він.





Russian invaders are using missiles and suicide drones to attack Ukrainian cities, causing terror against civilians. The city of Zaporizhzhia is remaining under continuous enemy fire. The city is situated close to the contact line, and Russian missiles can reach it in less than a minute. Russians are deliberately targeting high-rise residential buildings, civil and critical infrastructure. Credit: Ukrinform. За даними Генштабу, упродовж поточної доби російські війська знову завдали масованого ракетного удару, випустивши по Україні майже 30 крилатих ракет. Також ворогом здійснені сім авіаційних ударів і близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Підрозділи протиповітряної оборони України на різних напрямках знищили 21 крилату ракету й 11 безпілотних літальних апаратів росіян.



У Запорізькій області російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню й артилерії Оріхів і Степногірськ — загинули семеро мирних жителів.



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Як передає Укрінформ, про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.



"Знову під ударом Запорізька область. російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Унаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані", — зазначив він.



