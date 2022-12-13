Україна сьогодні - 13/12/2022

За підсумками 292 дня повномасштабного російського вторгнення в Україну число ліквідованих українськими збройними силами російсських окупантів сягнуло 95-ти тисяч. Нині саме збройні сили є тією інституціє, на яку найбільше покладається, якій найповніше довіряє українське суспільство. Безумовна повага та вдячність - саме ті почуття, які українці - незалежно від статусу та соціальної приналежності - висловлюють повсюдно на адресу своїх захисників. 12 грудня професійне свято відзначили Сухопутні війські ЗСУ. Політичне і військове керівництво держави привітали військовиків зі святом. Так, головнокомандувач Валерій Залужний запевнив, що Україна вистояла і неодмінно переможе, в тому числі завдяки сухопутникам військам. Командувач Повітряних сил Микола Олещук наголосив у своєму вітанні, що Україні в її боротьбі допомагає весь світ. Президент України Володимир Зеленський подякував за самовіддане виконання службового обов’язку, визначний внесок у загальну справу оборони України.



Ukraine needs Patriot missile batteries and other air defence systems to counter Russian attacks. The relevant statement was made by Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal, an Ukrinform correspondent reports, referring to AP. “Ukraine’s prime minister is appealing for Patriot missile batteries and other high-tech air defenсe systems to counter Russian attacks, as more Russian shelling was reported on Monday in the eastern regions of Ukraine where Moscow is trying to make battlefield gains,” the report states. Shmyhal told France’s broadcaster LCI that Russia fires 50,000 to 70,000 shells per day at Ukrainian targets. Сredit: Ukrinform Сполучені Штати Америки прийняли понад 80 тис українських біженців у рамках програми Єднання для України. Такі дані наводить імміграційна служба США у своєму звіті. Ця програма, ініційована урядом США, дає українцям право на в'їзд та перебування в країні терміном на два роки з гуманітарним дозволом. Станом на 30 листопада за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українців були зареєстровані за різними схемами захисту в країнах Європи.





Зранку до Посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Грецька поліція почала перевірку, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Загалом МЗС зафіксувало 33 випадки погроз в 17 країнах: 1 замах на теракт, 2 повідомлення про мінування, 1 випадок вандалізму, 1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків, — додав Ніколенко.





Серед країн Європейського Союзу все ще є розбіжності у підходах до пропозицій Єврокомісії упровадити девʼятий пакет санкцій проти Росії. Тож, дискусія, яка відбудеться сьогодні в рамках Ради міністрів ЄС із закордонних справ, обіцяє бути напруженою. Про це у Брюсселі перед початком засідання повідомив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель. Він нагадав, що оголошення Єврокомісією про санкції є лише пропозицією, а саме рішення ухвалює Рада Європейського Союзу.





У девʼятому пакеті обмежень Євросоюз планує розширити санкційний список. До нього пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики. Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, а також підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників.





Російські армійці продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, оскільки розраховують на початок переговорів. Про це повідомив Міністр оборони Олексій Резніков.



During the day, the Russian troops have launched 38 strikes on Sumy region, northern Ukraine. "Russian troops have launched 38 strikes on the border areas during the day. Enemy mines and shells exploded in the territory of three communities," Dmytro Zhyvytskyy, Head of the Sumy Regional Military Administration, posted on Telegram. He noted that the Russians fired 16 shells from Grad MLRS on Krasnopillia community. "Velyka Pysarivka community was hit with grenade launchers from Russian territory. Sixteen explosions were recorded. Two strikes were launched on Seredyna-Buda community, six mines exploded. A private house and a shed were damaged," said the governor. Credit: Ukrinform Росія має достатню кількість літаків, щоб передати їх Ірану в обмін на необхідну зброю. Про це сказав речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат - так він прокоментував заяви аналітиків Інституту вивчення війни ( ISW ) про те, що росія надає Ірану системи ППО та літаки в обмін на ракети та безпілотники. Українські сили оборони знищили вже 280 російських літаків та 264 гелікоптери, серед них багато новітніх зразків, каже Юрій Ігнат. Це суттєво вдарило по бойовому потенціалу окупантів, утім росія має на зберіганні ще тисячі одиниць авіаційної техніки.





У ГУР розповіли про зміну схеми польотів рф під час атак - із жовтня схеми польотів російських бомбардувальників змінилися, зараз вони обирають обхідні маршрути, щоб уникнути ППО України. Вони не заходять у повітряний простір України, що обмежує їхню ефективність. Зазвичай українська розвідка має близько години після зльоту російських бомбардувальників з бази, щоб відстежити польоти, перш ніж пілоти дістануться "зони вогню" і запустять ракети.





В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі, повідомив прем'єр міністр Денис Шмигаль. Українські енергетики змогли відновити більшу частину генеруючих потужностей після ракетних обстрілів минулого тижня. Про це розповів голова правління Національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький.





По всій Україні триватимуть відключення електроенергії. У деяких регіонах діють екстрені вимкнення, але є й планові. Графіки відключення світла оновлені. Втім, обленерго попереджає про можливі аварійні відключення протягом доби. Розповідає речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.





Порти «Південний» та «Чорноморськ», що беруть участь у «зерновій ініціативі», відновили роботу після повного знеструмлення Одещини. Наразі вони виконують вантажні операції. Про це повідомив виконувач обовязків. голови Адміністрації морських портів України Олексій Востріков. Порти «Одеса» та «Південний» втратили змогу виконувати вантажні роботи після російської атаки дронами-камікадзе, що сталася в ніч проти 10 грудня. Водночас порт «Чорноморськ» міг працювати лише частково. Станом на 12 грудня енергетики відновили стабільне постачання електроенергії в порти Чорноморська та Південного — наразі там здійснюються вантажні операції. Одеський порт поки що не може відновити роботу. Таким чином росія вкотре блокує експорт продовольства з України, в тому числі через раніше узгоджений зерновий коридор.





Російські військові 12 грудня завдали чергових артилерійських ударів по Херсону та його передмістю: загинула жінка, четверо людей дістали травми. Окупанти цілодобово продовжують хаотичні обстріли Херсонщини - розповідає депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.





У чорноморському регіоні на бойовому чергуванні наразі перебуває 8 російських кораблів. Водночас шторм посилив загрози, повязані з замінуванням. Говорить керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.





Російські армійці утримують в полоні 232 жителі Запорізької області, – повідомив голова військової адміністрації – Олександр Старух . За 9 місяців війни – задокументовано низку фактів насильства й порушень прав людини. Через російський полон – пройшло 573 жителі, – додав Старух.





Представник ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс прибув в Україну з чотириденним робочим візитом. Заступник генерального секретаря з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги відвідає південне місто Миколаїв разом із прифронтовим містом Херсон, яке було звільнено минулого місяця, повідомили в ООН. Мета візиту Гріффітса - оцінити вплив гуманітарного реагування та нові виклики, які виникли в Україні у зв'язку з триваючими російськими атаками.





В Україну привезли Вифлеємський вогонь миру. Його у міжнародному пункті пропуску "Малий Березний" на Закарпатті передали словацькі скаути. Передача символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа, – це міжнародна щорічна скаутська акція, приурочена до різдвяних свят. Вифлеємський вогонь миру в Україні з 1999 року поширюють пластуни – українські скаути. Цей символічний вогонь отримують громади міст, лікарні, школи, сиротинці, держустанови по всій країні.





Далі слухайте повний виклад щоденного звернення Президента України Володимира Зеленського .



