Україна сьогодні – 01/01/2023

Росія атакувала Україну ракетами в останній день року

Українці, які виїхали за межі країни через війну, повертаються, щоб зустріти прийдешній рік у родинному колі

За межами України перебуває 516 тисяч дітей шкільного віку, 95 тисяч - на тимчасово окупованих територіях

З початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська викрали 30 мерів українських міст

Київ за час війни пережив 52 ракетні атаки

Попри відключення електроенергії, невідкладну медичну допомогу надають вчасно

За час повномасштабної війни уряд виділив на сектор безпеки та оборони більш ніж 1,2 трильйона гривень