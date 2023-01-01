SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 01/01/2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці", - звернувся до українців Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Published 1 January 2023 at 1:08pm
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше про 311-день війни в Україні.

Published 1 January 2023 at 1:08pm
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages
  • Росія атакувала Україну ракетами в останній день року
  • Українці, які виїхали за межі країни через війну, повертаються, щоб зустріти прийдешній рік у родинному колі
  • За межами України перебуває 516 тисяч дітей шкільного віку, 95 тисяч - на тимчасово окупованих територіях
  • З початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська викрали 30 мерів українських міст
  • Київ за час війни пережив 52 ракетні атаки
  • Попри відключення електроенергії, невідкладну медичну допомогу надають вчасно
  • За час повномасштабної війни уряд виділив на сектор безпеки та оборони більш ніж 1,2 трильйона гривень
  • Колишнього в’язня Кремля – військового Геннадія Афанасьєва поховали у Вишневому на Київщині
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