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Україна сьогодні – 2/11/2022

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Ukraine Presses Counteroffensive In South Ahead Of Winter

Найголовніше про 251 день війни в Україні. Credit: Carl Court/Getty Images

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Published 2 November 2022 at 8:58am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше про 251 день війни в Україні.

Published 2 November 2022 at 8:58am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages
 
Найголовніше:
  • Україна закликає цивілізований світ відкликати запрошення Путіну на саміт G20
  • Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал
  • Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді
  • Під час ракетної атаки на Україну лише за один день 31 жовтня Росія витратила ракет на півмільярда доларів
  • За добу Росія запустила по цивільних українських обʼєктах 55 крилатих ракет Х-101, керовану авіаракету Х-59 та чотири іранських безпілотники-камікадзе Shahid
  • 28% шкіл перенесли осінні канікули на зимовий час, аби оптимізувати витрати енергоресурсів у зимовий період
  • В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi
  • Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії розпочали перевірки на двох ядерних об'єктах в Україні
  • В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися
  • Єврокомісія виділила ще €100 мільйонів для семи країн-членів, які приймають найбільше біженців з України
  • Укрпошта запустила голосування за ескіз нової різдвяної марки, яка символізуватиме новий 2023 рік
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