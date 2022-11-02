Україна сьогодні – 2/11/2022

Найголовніше:
- Україна закликає цивілізований світ відкликати запрошення Путіну на саміт G20
- Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал
- Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді
- Під час ракетної атаки на Україну лише за один день 31 жовтня Росія витратила ракет на півмільярда доларів
- За добу Росія запустила по цивільних українських обʼєктах 55 крилатих ракет Х-101, керовану авіаракету Х-59 та чотири іранських безпілотники-камікадзе Shahid
- 28% шкіл перенесли осінні канікули на зимовий час, аби оптимізувати витрати енергоресурсів у зимовий період
- В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi
- Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії розпочали перевірки на двох ядерних об'єктах в Україні
- В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися
- Єврокомісія виділила ще €100 мільйонів для семи країн-членів, які приймають найбільше біженців з України
- Укрпошта запустила голосування за ескіз нової різдвяної марки, яка символізуватиме новий 2023 рік
Advertisement
Слухайте також
Звернення Президента України Володимира Зеленського
06:24
***
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу
Долучайтеся до нашої спільноти у