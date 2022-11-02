Україна сьогодні – 2/11/2022

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Україна закликає цивілізований світ відкликати запрошення Путіну на саміт G20

Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал

Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді

Під час ракетної атаки на Україну лише за один день 31 жовтня Росія витратила ракет на півмільярда доларів

За добу Росія запустила по цивільних українських обʼєктах 55 крилатих ракет Х-101, керовану авіаракету Х-59 та чотири іранських безпілотники-камікадзе Shahid

28% шкіл перенесли осінні канікули на зимовий час, аби оптимізувати витрати енергоресурсів у зимовий період

В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії розпочали перевірки на двох ядерних об'єктах в Україні

В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися

Єврокомісія виділила ще €100 мільйонів для семи країн-членів, які приймають найбільше біженців з України