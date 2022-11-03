SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 3/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

TURKEY UN RUSSIA UKRAINE GRAIN EXPORT

Зерновий коридор з українських портів продовжує працювати Source: EPA / ERDEM SAHIN/EPA

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 3 November 2022 at 1:04pm, updated 2 hours ago at 1:19pm
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше про 252 день війни в Україні.

Published 3 November 2022 at 1:04pm, updated 2 hours ago at 1:19pm
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше:
  • На фронті Донецький напрямок залишається найважчою ділянкою фронту в районі Бахмута та Соледара
  • Після нетривалої паузи росіяни знову відновили атаки дронами
  • Іран планує відправити в РФ партію з понад 200 бойових дронів
  • У Сумській, Харківській та Полтавській областях розпочалися відключення електроенергії
  • Росіяни почали будувати невідому споруду біля сховища відпрацьованого ядерного палива на захопленій ЗАЕС
  • Україна шукає свідків та потерпілих від російської агресії
  • Благодійний фонд Сергія Притули оголосив збір на 50 британських бронетранспортерів Spartan
Advertisement
Слухайте також
President Zelenskyy 03112022 image

Звернення Президента Зеленського

05:58
Більше новин

SBS новини українською – 03/11/2022

Що таке Попередження про надзвичайну ситуацію й Рівні пожежної небезпеки та що робити у разі загрози?

***

Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів

Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням 
SBS Ukrainian
 та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу

Долучайтеся до нашої спільноти у 
Facebook

Share

Latest podcast episodes

TURKEY UN RUSSIA UKRAINE GRAIN EXPORT

Ukraine today – 3/11/2022

SBS Ukrainian

SBS news in Ukrainian – 03/11/2022

SBS Ukrainian

SBS новини українською – 03/11/2022

Ukraine Presses Counteroffensive In South Ahead Of Winter

Ukraine today – 2/11/2022