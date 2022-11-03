Україна сьогодні – 3/11/2022

Найголовніше:
- На фронті Донецький напрямок залишається найважчою ділянкою фронту в районі Бахмута та Соледара
- Після нетривалої паузи росіяни знову відновили атаки дронами
- Іран планує відправити в РФ партію з понад 200 бойових дронів
- У Сумській, Харківській та Полтавській областях розпочалися відключення електроенергії
- Росіяни почали будувати невідому споруду біля сховища відпрацьованого ядерного палива на захопленій ЗАЕС
- Україна шукає свідків та потерпілих від російської агресії
- Благодійний фонд Сергія Притули оголосив збір на 50 британських бронетранспортерів Spartan
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SBS новини українською – 03/11/2022
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