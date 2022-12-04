Україна сьогодні – 04/12/2022

Українські посольства загалом отримали 18 погроз у 12 країнах, які містили вибухівку або частини тіл тварин

Росія вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння

Росія може вичікувати морозів, аби завдати нового масованого удару по Україні

Сили оборони просуваються на напрямку Сватове-Кремінна на Луганщині

Країни Групи семи, а також запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель