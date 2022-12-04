SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 04/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Residents prepare tea as they sit in a basement being used as a bomb shelter in Irpin, outskirts of Kyiv, Ukraine, Sunday, March 13, 2022. (AP Photo/Felipe Dana)

У випадку надзвичайної ситуації українська столиця житиме і працюватиме, але в дуже складних умовах Source: AP

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Published 4 December 2022 at 12:53pm
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше про 283-день війни в Україні.

Published 4 December 2022 at 12:53pm
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages
  • Українські посольства загалом отримали 18 погроз у 12 країнах, які містили вибухівку або частини тіл тварин
  • На території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ
  • Росія вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння
  • Росія може вичікувати морозів, аби завдати нового масованого удару по Україні
  • Сили оборони просуваються на напрямку Сватове-Кремінна на Луганщині
  • ЄС підготує 15 тисяч українських військових
  • Країни Групи семи, а також запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель
  • У Києві презентували виставковий мистецький проєкт «Світ Сковороди», присвячений 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди
  • Уряд готує законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні церков із центрами впливу в РФ
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Residents prepare tea as they sit in a basement being used as a bomb shelter in Irpin, outskirts of Kyiv, Ukraine, Sunday, March 13, 2022. (AP Photo/Felipe Dana)

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