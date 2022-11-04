SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 4/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Grain cargo ship in a port of the west of Ukraine

Україна продовжує постачати продовольство на світовий ринок Source: NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

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Published 4 November 2022 at 12:58pm, updated an hour ago at 1:18pm
Presented by Maria Halashchuk
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше про 253 день війни в Україні.

Published 4 November 2022 at 12:58pm, updated an hour ago at 1:18pm
Presented by Maria Halashchuk
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше:
  • Російські війська намагаються оточити ЗСУ поблизу міста Вугледар
  • Окупаційна влада зняла російськи прапори з адмінбудівель Херсона
  • ЗАЕС перейшла в режим повного знеструмлення
  • МАГАТЕ намагається домовитися про створення зони безпеки довкола ЗАЕС
  • Путін повернувся до зернової угоди після перемовин з генсеком ООН та президентом Туреччини
  • Президент Зеленський обговорив зі своїм іспанським колегою вступ України в ЄС та відновлення енергетичної інфраструктури
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