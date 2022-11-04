Україна сьогодні – 4/11/2022

Найголовніше:
- Російські війська намагаються оточити ЗСУ поблизу міста Вугледар
- Окупаційна влада зняла російськи прапори з адмінбудівель Херсона
- ЗАЕС перейшла в режим повного знеструмлення
- МАГАТЕ намагається домовитися про створення зони безпеки довкола ЗАЕС
- Путін повернувся до зернової угоди після перемовин з генсеком ООН та президентом Туреччини
- Президент Зеленський обговорив зі своїм іспанським колегою вступ України в ЄС та відновлення енергетичної інфраструктури
Більше новин
SBS новини українською – 03/11/2022
Advertisement
***
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу
Долучайтеся до нашої спільноти у