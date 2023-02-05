Україна сьогодні – 05/02/2023

З російського полону звільнено 116 українців

Саміт «Україна-ЄС» чітко фіксує, що Україна буде в Європейському Союзі

ЄС обіцяє збільшити експорт електроенергії в Україну

Україна розробила стратегію реінтеграції окупованих РФ територій включно з Кримом і Донбасом

До кінця березня Путін поставив завдання своєму війську захопити Запоріжжя

Україна продовжує роботу з Міжнародним олімпійським комітетом аби не допустити до участі в Олімпіаді 2024-го року РФ

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