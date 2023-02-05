Україна сьогодні – 05/02/2023

UKRAINE RUSSIA CONFLICT

До кінця березня Путін поставив завдання своєму війську захопити Запоріжжя Source: EPA / SERGEY SHESTAK/EPA/AAP Image

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Найголовніше про 345-день війни в Україні.

  • З російського полону звільнено 116 українців
  • Саміт «Україна-ЄС» чітко фіксує, що Україна буде в Європейському Союзі
  • ЄС обіцяє збільшити експорт електроенергії в Україну
  • Україна розробила стратегію реінтеграції окупованих РФ територій включно з Кримом і Донбасом
  • До кінця березня Путін поставив завдання своєму війську захопити Запоріжжя
  • Україна  продовжує роботу з Міжнародним олімпійським комітетом аби не допустити до участі в Олімпіаді 2024-го року РФ
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