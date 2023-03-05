Україна сьогодні – 05/03/2023

- Бахмут залишається під контролем українських військ, хоча ситуація там ускладнюється
- Внаслідок одного з останніх обстрілів Херсона з боку російської армії є 3 поранених
- Росія продовжує поширювати інформацію про начебто створення Україною ядерної зброї
- Президент «Енергоатому» розповів про ситуацію на захоплений ЗАЕС
- До 2024 року українські АЕС мають повнісю перейти на американське ядерне паливо
- ЄС передасть Україні 5700 сонячних панелей для критичної інфраструктури
- Святослав Вакарчук під час благодійного концерту в Лондоні зібрав 3 мільйони 300 тисяч фунтів стерлінгів
- Україну відвідала президентка Європарламенту
***
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу
Долучайтеся до нашої спільноти у