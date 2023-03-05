Україна сьогодні – 05/03/2023

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Бої за Бахмут. Атаки російської армії посилюються, але ЗСУ тримають оборону Source: AAP / Evgeniy Maloletka/AP

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Найголовніше про 374-й день війни в Україні.

  • Бахмут залишається під контролем українських військ, хоча ситуація там ускладнюється
  • Внаслідок одного з останніх обстрілів Херсона з боку російської армії є 3 поранених
  • Росія продовжує поширювати інформацію про начебто створення Україною ядерної зброї
  • Президент «Енергоатому» розповів про ситуацію на захоплений ЗАЕС
  • До 2024 року українські АЕС мають повнісю перейти на американське ядерне паливо
  • ЄС передасть Україні 5700 сонячних панелей для критичної інфраструктури
  • Святослав Вакарчук під час благодійного концерту в Лондоні зібрав 3 мільйони 300 тисяч фунтів стерлінгів
  • Україну відвідала президентка Європарламенту
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