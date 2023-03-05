Україна сьогодні – 05/03/2023

Бахмут залишається під контролем українських військ, хоча ситуація там ускладнюється

Внаслідок одного з останніх обстрілів Херсона з боку російської армії є 3 поранених

Росія продовжує поширювати інформацію про начебто створення Україною ядерної зброї

Президент «Енергоатому» розповів про ситуацію на захоплений ЗАЕС

До 2024 року українські АЕС мають повнісю перейти на американське ядерне паливо

ЄС передасть Україні 5700 сонячних панелей для критичної інфраструктури

Святослав Вакарчук під час благодійного концерту в Лондоні зібрав 3 мільйони 300 тисяч фунтів стерлінгів