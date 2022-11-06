Україна сьогодні – 6/11/2022

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- Найближчими тижнями Україна очікує хороших новин щодо ППО й ПРО
- Російські армійці прагнуть окупувати Бахмут і Соледар
- Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Півдні
- Іран визнав постачання дронів Росії
- Росія завдала удару щонайменше половині теплових генеруючих потужностей України
- Державний бюджет на 2023 рік переглядатиметься після перемоги
- НАТО може долучитися до відновлення літака «Мрія»
- Радник Президента США з питань нацбезпеки перебуваючи у Києві провів низку важливих переговорів на найвищому рівні
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