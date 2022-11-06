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Україна сьогодні – 6/11/2022

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Russian Troops Reportedly Begin Pull Back From Kherson As Ukrainian Troops Advance

Покинутий блокпост у Херсоні Source: AAP / Yuriy Sobolevskyi

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Published 6 November 2022 at 11:26am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше про 255 день війни в Україні.

Published 6 November 2022 at 11:26am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше:
  • Найближчими тижнями Україна очікує хороших новин щодо ППО й ПРО
  • Російські армійці прагнуть окупувати Бахмут і Соледар
  • Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Півдні
  • Іран визнав постачання дронів Росії
  • Росія завдала удару щонайменше половині теплових генеруючих потужностей України
  • Державний бюджет на 2023 рік переглядатиметься після перемоги
  • НАТО може долучитися до відновлення літака «Мрія»
  • Радник Президента США з питань нацбезпеки перебуваючи у Києві провів низку важливих переговорів на найвищому рівні
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