SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 11/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

A Ukrainian Military Forces tank

Російська армія не залишає у спокої прикордоння Сумщини Source: AFP, Getty / SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images

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Published 11 December 2022 at 11:13am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше про 290-день війни в Україні.

Published 11 December 2022 at 11:13am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages
  • Віднині в Україні 10 жовтня відзначатимуть День прав людини
  • Росія використовує Радбез ООН як майданчик для дискредитації іміджу України у світі та поширення фейків про події в Україні
  • Під атаками Росії залишається Нікополь, Сумщина, Херсонщина, Одещина, Миколаївщина та Херсонщина
  • СБУ перевіряє причетність Української православної Церкви МП до російських злочинів
  • Україна готова до найгіршого сценарію у разі, якщо російські ракетні удари позбавлять жителів великих міст
  • На відновлення пошкоджених підстанцій Україна отримала тридцять два з половиною мільйона євро кредиту від державного банку Німеччини
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