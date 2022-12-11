Україна сьогодні – 11/12/2022

Віднині в Україні 10 жовтня відзначатимуть День прав людини

Росія використовує Радбез ООН як майданчик для дискредитації іміджу України у світі та поширення фейків про події в Україні

Під атаками Росії залишається Нікополь, Сумщина, Херсонщина, Одещина, Миколаївщина та Херсонщина

СБУ перевіряє причетність Української православної Церкви МП до російських злочинів

Україна готова до найгіршого сценарію у разі, якщо російські ракетні удари позбавлять жителів великих міст