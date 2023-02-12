Україна сьогодні – 12/02/2023

- Росія продовжить використовувати зимовий період, щоби виснажити українців і відновити власні сили
- Україна очікує, що за результатами засідання у форматі "Рамштайн" буде оголошено про виділення великої кількості нових озброєнь для ЗСУ
- Під час масованої російської ракетної атаки 10 лютого сили ППО України збили 61 крилату ракету та 27 безпілотників
- Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блокових ТЕЦ
- Українські рятувальники в Туреччині вже обстежили 159 будівель, розібрали 72 завали і деблокували тіла чотирьох загиблих
- 10 лютого було отримано 140 звернень про відсутність зв’язку із українцями, які проживають в зоні стихійного лиха в Туреччині
Слухайте також
Звернення Президента Зеленського
04:46
Більше новин
"Станція добра" - там де найважче
***
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу
Долучайтеся до нашої спільноти у