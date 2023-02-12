Україна сьогодні – 12/02/2023

Military mobility continues on the Donbass frontline in Ukraine

Росія продовжить використовувати зимовий період щоби відновити власні сили Source: Anadolu / Anadolu Agency via Getty Images

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Найголовніше про 353-й день війни в Україні.

  • Росія продовжить використовувати зимовий період, щоби виснажити українців і відновити власні сили
  • Україна очікує, що за результатами засідання у форматі "Рамштайн" буде оголошено про виділення великої кількості нових озброєнь для ЗСУ
  • Під час масованої російської ракетної атаки 10 лютого сили ППО України збили 61 крилату ракету та 27 безпілотників
  • Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блокових ТЕЦ
  • Українські рятувальники в Туреччині вже обстежили 159 будівель, розібрали 72 завали і деблокували тіла чотирьох загиблих
  • 10 лютого було отримано 140 звернень про відсутність зв’язку із українцями, які проживають в зоні стихійного лиха в Туреччині
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