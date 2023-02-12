Україна сьогодні – 12/02/2023

Росія продовжить використовувати зимовий період, щоби виснажити українців і відновити власні сили

Україна очікує, що за результатами засідання у форматі "Рамштайн" буде оголошено про виділення великої кількості нових озброєнь для ЗСУ

Під час масованої російської ракетної атаки 10 лютого сили ППО України збили 61 крилату ракету та 27 безпілотників

Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блокових ТЕЦ

Українські рятувальники в Туреччині вже обстежили 159 будівель, розібрали 72 завали і деблокували тіла чотирьох загиблих