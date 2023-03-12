Україна сьогодні – 12/03/2023

З початку війни армія Росії випустила по Україні понад п'ять тисяч ракет і понад тисячу дронів

Норвегія планує передати Україні пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до комплексів NASAMS

Україна вперше в історії стала полігоном для деяких видів озброєння, які застосовує Росія

Оборона Бахмута змушує армію Росії відмовитися від просування вперед

За даними британської розвідки, лінія фронту у Бахмуті проходить через його центр

Цьогоріч Україні вдасться засіяти майже стільки ж площ, що й торік

Україна виконала майже 80% зобов’язань, передбачених в Угоді про асоціацію з ЄС

В Україну повертаються артефакти, які були незаконно вивезені та виявлені митниками США

Представники УПЦ МП мають покинути територію заповідника Києво-Печерська лавра до 29 березня