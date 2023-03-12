Україна сьогодні – 12/03/2023

- З початку війни армія Росії випустила по Україні понад п'ять тисяч ракет і понад тисячу дронів
- Норвегія планує передати Україні пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до комплексів NASAMS
- Україна вперше в історії стала полігоном для деяких видів озброєння, які застосовує Росія
- Оборона Бахмута змушує армію Росії відмовитися від просування вперед
- За даними британської розвідки, лінія фронту у Бахмуті проходить через його центр
- Цьогоріч Україні вдасться засіяти майже стільки ж площ, що й торік
- Україна виконала майже 80% зобов’язань, передбачених в Угоді про асоціацію з ЄС
- В Україну повертаються артефакти, які були незаконно вивезені та виявлені митниками США
- Представники УПЦ МП мають покинути територію заповідника Києво-Печерська лавра до 29 березня
- Іноземці можуть відвідати зруйновані росіянами міста та села України під час віртуальної екскурсії
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