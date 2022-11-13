Україна сьогодні – 13/11/2022

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ЗСУ встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини

Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту G20

Компанія "Вагнер" і надалі формує військові структури в Бєлгородській і Курській областях

Херсон другий день поспіль святкує визволення від російської окупації

На Херсонщині триває виявлення та знищення сил російської армії в деяких населених пунктах

Російські війська займають оборону вздовж лівого берега річки Дніпро

Авдіївка, Бахмут, Вугледар-стабільно складні райони бойових дій на Донеччині

За час повномасштабної війни Росії з Україною з окупованих російськими окупантами територій довелося евакуювати 21 виш