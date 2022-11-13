SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 13/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Russia Ukraine War

Херсон повертається до життя Source: AP / Yevhenii Zavhorodnii/AP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 13 November 2022 at 10:58am, updated 4 hours ago at 11:35am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше про 263 день війни в Україні.

Published 13 November 2022 at 10:58am, updated 4 hours ago at 11:35am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше:
  • ЗСУ встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини
  • Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту G20
  • Компанія "Вагнер" і надалі формує військові структури в Бєлгородській і Курській областях
  • Херсон другий день поспіль святкує визволення від російської окупації
  • На Херсонщині триває виявлення та знищення сил російської армії в деяких населених пунктах
  • Російські війська займають оборону вздовж лівого берега річки Дніпро
  • Авдіївка, Бахмут, Вугледар-стабільно складні райони бойових дій на Донеччині
  • За час повномасштабної війни Росії з Україною з окупованих російськими окупантами територій довелося евакуювати 21 виш
  • Пам’ятники катам українського народу Щорсу та Ватутіну в Києві та Катерині Другій та російському полководцю Суворову в Одесі планують знести
Слухайте також
ukrainian_13112022_president_address.mp3 image

Звернення Президента Зеленського

06:35
Advertisement
Більше новин

Роботи українських митців представили на найбільшій в Австралії виставці скульптур під відкритим небом

Українську драму «Памфір» покажуть під час кінофестивалю в Аделаїді

Що таке Попередження про надзвичайну ситуацію й Рівні пожежної небезпеки та що робити у разі загрози?

***

Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів

Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням 
SBS Ukrainian
 та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу

Долучайтеся до нашої спільноти у 
Facebook

Share

Latest podcast episodes

SBS Ukrainian

SBS news in Ukrainian – 13/11/2022

SBS Ukrainian

SBS новини українською – 13/11/2022

KhersonUkraine.jpg

Ukraine today – 13/11/2022

Overhead View Of Young Woman Doing Online Shopping With Laptop

Життя в Австралії. Переваги та ризики онлайн-покупок