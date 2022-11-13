Україна сьогодні – 13/11/2022

Найголовніше:
- ЗСУ встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини
- Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту G20
- Компанія "Вагнер" і надалі формує військові структури в Бєлгородській і Курській областях
- Херсон другий день поспіль святкує визволення від російської окупації
- На Херсонщині триває виявлення та знищення сил російської армії в деяких населених пунктах
- Російські війська займають оборону вздовж лівого берега річки Дніпро
- Авдіївка, Бахмут, Вугледар-стабільно складні райони бойових дій на Донеччині
- За час повномасштабної війни Росії з Україною з окупованих російськими окупантами територій довелося евакуювати 21 виш
- Пам’ятники катам українського народу Щорсу та Ватутіну в Києві та Катерині Другій та російському полководцю Суворову в Одесі планують знести
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