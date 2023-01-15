Україна сьогодні – 15/01/2023

У результаті ракетного удару РФ зафіксовано влучання в Дніпрі, Одеській області, Львівській області, Івано-Франківській області та Харкові

ООН зафіксувала 745 атак на медичні заклади в Україні

В ООН вважають, що Росія залучає до бойових дій кримінальних злочинців, аби компенсувати свої значні втрати

Росія веде підготовку до довготривалої війни, при цьому віповідно переводить економіку на "воєнні рейки"

Пʼять країн готові передати Україні танки Leopard але вони чекають на дозвіл від Німеччини

Україна закликає ООЕ підтримати Формулу миру та збільшити поставки зброї

У Гаазі запустили трамвай на підтримку України