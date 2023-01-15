SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 15/01/2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

UKRAINE RUSSIA CONFLICT

Зруйновані будівлі в Соледарі Credit: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT/EPA

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Published 15 January 2023 at 8:10am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше про 325-день війни в Україні.

Published 15 January 2023 at 8:10am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages
  • У результаті ракетного удару РФ зафіксовано влучання в Дніпрі, Одеській області, Львівській області, Івано-Франківській області та Харкові
  • ООН зафіксувала 745 атак на медичні заклади в Україні
  • В ООН вважають, що Росія залучає до бойових дій кримінальних злочинців, аби компенсувати свої значні втрати
  • Росія веде підготовку до довготривалої війни, при цьому віповідно переводить економіку на "воєнні рейки"
  • Пʼять країн готові передати Україні танки Leopard але вони чекають на дозвіл від Німеччини
  • Україна закликає ООЕ підтримати Формулу миру та збільшити поставки зброї
  • У Гаазі запустили трамвай на підтримку України
  • ЄС навесні дасть неофіційну оуінку чи виконала Україна умови для початку перемовин про членство
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