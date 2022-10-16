SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 16/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

UKRAINE RUSSIA CONFLICT

Росія нанесла удари по одинадцяти українським містам Credit: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/EPA/AAP Image

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 16 October 2022 at 11:50am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

Найголовніше про 235-день війни в Україні.

Published 16 October 2022 at 11:50am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
  • Україна отримає новий пакет допомоги від США
  • Росія нанесла удари по одинадцяти українським містам
  • Росія намагається повністю зруйнувати населені пункти Луганської області
  • Попри мобілізацію російська армія втомлена та деморалізована
  • Ситуація на ЗАЕС залишається складною
  • Російські удари по інфраструктурі України завдають країні мільярдні збитки
  • Що буде вартістю на електроенергію та газ в Україні
  • Російські війська вбили головного диригента Херсонського драмтеатру за відмову співпрацювати
Слухайте також
ukrainian_16102022_president_zelenskyy.mp3 image

Звернення Президента України Володимира Зеленського

06:00
Більше новин

SBS новини українською – 16/10/2022

Від шкарпеток до ортопедичного обладнання. Як австралійські волонтери допомагають українським військовим

Advertisement
***

Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів

Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням 
SBS Ukrainian
 та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу

Долучайтеся до нашої спільноти у 
Facebook

Share

Latest podcast episodes

UKRAINE RUSSIA CONFLICT

Ukraine today – 16/10/2022

SBS Ukrainian

SBS News in Ukrainian – 16/10/2022

SBS Ukrainian

SBS новини українською – 16/10/2022

Дівчинка-підліток ділиться з матір'ю групою підтримки

Як викладають сексуальне здоров’я в австралійських школах і поради батькам, як говорити про секс із дітьми