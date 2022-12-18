SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 18/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

UKRAINE RUSSIA CONFLICT

Росія Source: EPA / ROMAN PILIPEY/EPA/AAP Image

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Published 18 December 2022 at 12:21pm
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше про 297-день війни в Україні.

Published 18 December 2022 at 12:21pm
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages
  • Українські енергетики долають наслідки чергової масованої російської ракетної атаки
  • Національна енергетична компанія «Укренерго» скасувала надзвичайний стан в енергосистемі
  • В Одеській області сили ППО збили дві російські ракети типу
  • Україна розцінює діяльність російського керівництва як чергову спробу вчинити геноцид українського народу
  • У Кривому Розі під завалами будинку, куди влучила ракета під час знайшли тіло півторарічної дитини
  • Росія збирає фейкові аргументи, щоб звинуватити Україну в начебто обстрілах Донецька
  • Росія почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів, однак для наступу окупантам не вистачає достатніх вмінь та досвіду
  • Україна готується до того, що Росія знову може спробувати вторгнутися з півночі
  • У США вважають, що росіяни зараз не налаштовані на переговори між Україною та РФ
  • ЄС офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії
  • Україну на Пісенному конкурсі Євробачення-2023 в Ліверпулі представить гурт TVORCHI
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