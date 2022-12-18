Україна сьогодні – 18/12/2022

Українські енергетики долають наслідки чергової масованої російської ракетної атаки

Національна енергетична компанія «Укренерго» скасувала надзвичайний стан в енергосистемі

В Одеській області сили ППО збили дві російські ракети типу

Україна розцінює діяльність російського керівництва як чергову спробу вчинити геноцид українського народу

У Кривому Розі під завалами будинку, куди влучила ракета під час знайшли тіло півторарічної дитини

Росія збирає фейкові аргументи, щоб звинуватити Україну в начебто обстрілах Донецька

Росія почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів, однак для наступу окупантам не вистачає достатніх вмінь та досвіду

Україна готується до того, що Росія знову може спробувати вторгнутися з півночі

У США вважають, що росіяни зараз не налаштовані на переговори між Україною та РФ

ЄС офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії