Україна сьогодні – 19/02/2023

Russia Ukraine War

За словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, росіяни зосередилися на захопленні Донбасу, але другий масштабний наступ готують Source: AP / Libkos

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Найголовніше про 360-й день війни в Україні.

  • Джо Байден відвідає Польщу з візитом, під час якого зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою
  • Експерти вважають, що Росія намагатиметься спровокувати конфлікти в Молдові і Косово
  • Україна розраховує отримати від Росії щонайменше $300 млрд репарацій
  • Росія затягує перевірку українських кораблів із зерном
  • Українські аграрії зазнають великих збитків через низькі ціни на зерно та подорожчання логістики
Слухайте також
ukrainian_19022023_zelenskyy.mp3 image

Звернення Президента Зеленського

05:42
Більше новин

Свідок війни. «Ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі»

Якою ж була і є ціна вибору СВОБОДИ в Україні?

Свідок війни. «Я розбудила дочку, сказала треба збирати речі, почалася війна»

***

Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів

Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням 
SBS Ukrainian
 та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу

Долучайтеся до нашої спільноти у 
Facebook

Share

Latest podcast episodes

SBS Ukrainian

SBS новини українською – 19/02/2023

329333343_1585673155211341_1670491731452150356_n.jpg

Свідок війни. «Я розбудила дочку, сказала треба збирати речі, почалася війна»

Всередині ядерного бункера Regan Vest (AP).jpg

Данський бункер холодної війни зберігає спогади про темні часи

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин -18/02/2023