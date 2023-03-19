Україна сьогодні – 19/03/2023

War-torn villages of Oskil and Senkove in Ukraine

Оборона Бахмута змушує армію Росії відмовитися від просування вперед Source: Anadolu / Anadolu Agency via Getty Images

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Найголовніше про 388-й день війни в Україні.

  • В Україні вважають, що поїздка Путіна в Крим – протизаконна
  • Президент Зеленський увів в дію санкції проти понад трьохсот громадян Росії та Сирії
  • Бої за Бахмут на Донеччині часто переходять до ближнього протистояння
  • На Донбасі російські війська перегруповуються і намагаються посилити свої позиції в регіоні
  • В Україні запрацював закон, який визначає види та механізм виплати компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло
  • Перемовини про продовження зернової ініціативи завершилися згодою сторін продовжити термін дії угоди ще на 120 дні
  • Євросоюз та Україна продовжили ще на рік термін дії «транспортного безвізу»
  • Росія створює фейкові акаунти українських військових у соцмережах
  • Монастир на території Києво-Печерської Лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською
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