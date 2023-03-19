Україна сьогодні – 19/03/2023

В Україні вважають, що поїздка Путіна в Крим – протизаконна

Президент Зеленський увів в дію санкції проти понад трьохсот громадян Росії та Сирії

Бої за Бахмут на Донеччині часто переходять до ближнього протистояння

На Донбасі російські війська перегруповуються і намагаються посилити свої позиції в регіоні

В Україні запрацював закон, який визначає види та механізм виплати компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло

Перемовини про продовження зернової ініціативи завершилися згодою сторін продовжити термін дії угоди ще на 120 дні

Євросоюз та Україна продовжили ще на рік термін дії «транспортного безвізу»

Росія створює фейкові акаунти українських військових у соцмережах

Монастир на території Києво-Печерської Лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською