Україна сьогодні – 20/11/2022

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- Велика Британія передає Україні 125 зенітних установок і спецзасоби для боротьби з безпілотниками
- Україна спільно з членами НАТО вироблятиме озброєння та військову техніку
- ЗСУ пункт базування окупантів на Кінбурській косі
- Російські війська готуються до продовження українського наступу - на Крим та Донбас
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- Україна отримала понад 23 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги
- Росія навряд чи видасть Нідерландам обвинувачених у справі збиття літака рейсу МН-17
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