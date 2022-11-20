SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 20/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

First Snow In Kyiv

Росія накопичувала мікросхеми для високоточних ракет з 2014 року. Photo by Hennadii Minchenko/Ukrinform/ABACAPRESS.COM. Source: ABACA / Minchenko Hennadii/Ukrinform/ABACA/PA/Alamy

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Published 20 November 2022 at 11:51am, updated 3 hours ago at 11:53am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше про 269 день війни в Україні.

Published 20 November 2022 at 11:51am, updated 3 hours ago at 11:53am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше:
  • Велика Британія передає Україні 125 зенітних установок і спецзасоби для боротьби з безпілотниками
  • Україна спільно з членами НАТО вироблятиме озброєння та військову техніку
  • ЗСУ пункт базування окупантів на Кінбурській косі
  • Російські війська готуються до продовження українського наступу - на Крим та Донбас
  • Мер Івано-Франківська закликав мешканців багатоповерхівок будинках виїхати за місто на певний час
  • В Україні не очікується тотального відключення електроенергії
  • Україна отримала понад 23 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги
  • Росія навряд чи видасть Нідерландам обвинувачених у справі збиття літака рейсу МН-17
  • Народні депутати Нестор Шуфрич й Григорій Суркіс вийдуть зі складу НОК
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