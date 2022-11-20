Україна сьогодні – 20/11/2022

Найголовніше:



Велика Британія передає Україні 125 зенітних установок і спецзасоби для боротьби з безпілотниками

Україна спільно з членами НАТО вироблятиме озброєння та військову техніку

ЗСУ пункт базування окупантів на Кінбурській косі

Російські війська готуються до продовження українського наступу - на Крим та Донбас

Мер Івано-Франківська закликав мешканців багатоповерхівок будинках виїхати за місто на певний час

В Україні не очікується тотального відключення електроенергії

Україна отримала понад 23 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги

Росія навряд чи видасть Нідерландам обвинувачених у справі збиття літака рейсу МН-17

Народні депутати Нестор Шуфрич й Григорій Суркіс вийдуть зі складу НОК

Слухайте також Звернення Президента Зеленського 03:04 Play

Advertisement

***





Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів





Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням SBS Ukrainian та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу



