Україна сьогодні – 22/03/2023

- Росія завдала удару з винищувачів Су-35 по Одещині – є поранені і руйнування
- Генсек НАТО має намір скликати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ
- У Москві завершилася зустріч Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Лідери РФ та КНР підписали документи про співпрацю
- Прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо 21 березня, прибув до України з неанонсованим візитом
- Вибух у тимчасово окупованому Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр”
- Українцям, які через війну змушені були виїхати зі своєї країни, полегшили працевлаштування за кордоном
- Британський актор і співак Люк Еванс, відомий за ролями у стрічках "Хоббіт" і "Форсаж" записав відеозвернення до українців
***
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу
Долучайтеся до нашої спільноти у