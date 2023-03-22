Україна сьогодні – 22/03/2023

War-torn villages of Oskil and Senkove in Ukraine

Оборона Бахмута змушує армію Росії відмовитися від просування вперед Source: Anadolu / Anadolu Agency via Getty Images

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Найголовніше про 391-й день війни в Україні.

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