Україна сьогодні – 22/03/2023

Росія завдала удару з винищувачів Су-35 по Одещині – є поранені і руйнування

Генсек НАТО має намір скликати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ

У Москві завершилася зустріч Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Лідери РФ та КНР підписали документи про співпрацю

Прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо 21 березня, прибув до України з неанонсованим візитом

Вибух у тимчасово окупованому Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр”

Українцям, які через війну змушені були виїхати зі своєї країни, полегшили працевлаштування за кордоном