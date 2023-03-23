Україна сьогодні – 23/03/2023

Evacuation of civilians continues under difficult conditions in Donetsk Oblast

Українська прокуратура підозрює 250 людей у вчиненні злочину агресії Source: Anadolu / Anadolu Agency via Getty Images

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Найголовніше про 392-й день війни в Україні.

  • Українська прокуратура підозрює 250 людей у вчиненні злочину агресії
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  • Використання західної артилерії позбавило російські війська можливості вести контрбатарейну боротьбу
  • У Страсбурзі засідає коаліція з 33 держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України
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