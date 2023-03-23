Україна сьогодні – 23/03/2023

Українська прокуратура підозрює 250 людей у вчиненні злочину агресії

Російська ракета влучила у монастир в Одесі

Використання західної артилерії позбавило російські війська можливості вести контрбатарейну боротьбу

У Страсбурзі засідає коаліція з 33 держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з росією та імперську символіку