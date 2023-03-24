Україна сьогодні – 24/03/2023

Frontline in Zolote, Ukraine

На Куп'янському та Лиманському напрямках армія РФ продовжує спроби зламати оборону. Source: Getty / Getty Images

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Найголовніше про 393-й день війни в Україні.

  • На Куп'янському та Лиманському напрямках армія РФ продовжує спроби зламати оборону
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