Україна сьогодні – 24/03/2023

На Куп'янському та Лиманському напрямках армія РФ продовжує спроби зламати оборону

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Володимир Зеленський назвав пʼять ключових небезпек, які віддаляють Україну та Європу від завершення війни й досягнення миру

Львівські художники створили 41 артоб'єкт з відпрацьованих бойових елементів гільз, касок, скринь для зберігання патронів та тубусів від снарядів

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