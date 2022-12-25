SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 25/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

epaselect UKRAINE RUSSIA CONFLICT

Абсолютна більшість українців (89% опитаних) не сумнівається у поверненні всіх тимчасово окупованих територій під контроль держави, зокрема Донецької, Луганської областей та Криму Source: EPA / SERGEY KOZLOV/EPA

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 25 December 2022 at 10:04am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше про 304-день війни в Україні.

Published 25 December 2022 at 10:04am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages
  • У Чорному морі Росія збільшила кількість ракетоносіїв до 3-х одиниць
  • Під вогнем з реактивної та ствольної артилерії минулої доби були понад 40 населених пунктів Херсонщини
  • Жителі Херсонщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини живуть під постійними обстрілами
  • Російські армійці 21 раз обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК
  • Україна розглядає питання створення мережі так званої розподіленої генерації
  • У Києві розпочався мистецький світловий тур швейцарського художника Геррі Хофштеттера
  • 89% українців не сумнівається у поверненні всіх тимчасово окупованих територій під контроль держави
Слухайте також
ukrainian_25122022_zelenskyy_address.mp3 image

Звернення Президента Зеленського

09:36
Більше новин

Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою

На саміті НАТО обговорили перспективи вступу України в Альянс

***

Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів

Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням 
SBS Ukrainian
 та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу

Долучайтеся до нашої спільноти у 
Facebook

Share

Latest podcast episodes

SBS Ukrainian

SBS News in Ukrainian – 25/12/2022

epaselect UKRAINE RUSSIA CONFLICT

Ukraine today – 25/12/2022

SBS Ukrainian

SBS новини українською – 25/12/2022

81b5300ce2cfea34b11177da6320acaa_1671659436.jpeg

Putin says US support is simply dragging out the war in Ukraine