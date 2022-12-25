Україна сьогодні – 25/12/2022

- У Чорному морі Росія збільшила кількість ракетоносіїв до 3-х одиниць
- Під вогнем з реактивної та ствольної артилерії минулої доби були понад 40 населених пунктів Херсонщини
- Жителі Херсонщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини живуть під постійними обстрілами
- Російські армійці 21 раз обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК
- Україна розглядає питання створення мережі так званої розподіленої генерації
- У Києві розпочався мистецький світловий тур швейцарського художника Геррі Хофштеттера
- 89% українців не сумнівається у поверненні всіх тимчасово окупованих територій під контроль держави
Слухайте також
Звернення Президента Зеленського
09:36
Більше новин
Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою
***
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу
Долучайтеся до нашої спільноти у