Україна сьогодні – 26/02/2023

A Ukrainian Military Forces tank

В ООН назвали російське вторгнення в Україну грубим порушенням Статуту організації та міжнародного права Source: AFP, Getty / SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images

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Найголовніше про 367-й день війни в Україні.

  • За оцінками ООН майже 40% українців не можуть дозволити собі або не мають достатньо їжі
  • Поліція досі шукає 300 людей, які зникли під час активних бойових дій на Київщині
  • Україна диверсифікувала постачання енергоресурсів та вирішила проблему дефіциту в енергосистемі
  • Українські сектори енергетики, безпеки і оборони, телекомунікації і розробка програмного забезпечення зазнають постійних кібератак
  • Папу Римського закликали долучитися до звільнення захисників Маріуполя
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