SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 27/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Holodomor in Ukraine.

26 листопада Україна і світ вшановували пам’ять жертв Голодомору-геноциду. Credit: Ukrainian World Congress.

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Published 27 November 2022 at 1:00pm
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше про 276-день війни в Україні.

Published 27 November 2022 at 1:00pm
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

  • Україна і світ вшановували пам’ять жертв Голодомору-геноциду
  • В Україні готують базу даних про заклики до геноциду українського народу
  • У Києві відбулася зустріч Прем’єр-міністрів держав-учасниць Люблінського трикутника – України, Литовської Республіки та Республіки Польща
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вітає рішення Німеччини надати зенітні ракетні комплекси Patriot Польщі, щоб посилити її протиповітряну оборону
  • У визволеному від російської окупації Херсоні відновили електропостачання
  • Бахмут та Авдіївський напрямок залишаються пріоритетними для атак ворога
  • 13-річна Злата Дзюнька представлятиме Україну у фіналі Дитячого Євробачення
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