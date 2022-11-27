Україна сьогодні – 27/11/2022





Україна і світ вшановували пам’ять жертв Голодомору-геноциду

В Україні готують базу даних про заклики до геноциду українського народу

У Києві відбулася зустріч Прем’єр-міністрів держав-учасниць Люблінського трикутника – України, Литовської Республіки та Республіки Польща

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вітає рішення Німеччини надати зенітні ракетні комплекси Patriot Польщі, щоб посилити її протиповітряну оборону

У визволеному від російської окупації Херсоні відновили електропостачання

Бахмут та Авдіївський напрямок залишаються пріоритетними для атак ворога

13-річна Злата Дзюнька представлятиме Україну у фіналі Дитячого Євробачення

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