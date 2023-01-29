Україна сьогодні – 29/01/2023

Military mobility continues on the Donbass frontline in Ukraine

Експерти припускають, що запланований наступ росіян буде відбуватися в Луганській або в Донецькій області. Source: Anadolu / Anadolu Agency via Getty Images

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