Україна сьогодні – 29/01/2023

РФ готується до нового широкомасштабного наступу

США може передати Україні винищувачів F-16

Україна закупила 6 систем протидії бойовим російським безпілотникам

Росія готує спецоперацію з дискредитації військово-політичного керівництва України

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РФ планує налагодити постачання електроенергії з окупованої ними Запорізької АЕС до Росії

Угорщина має намір блокувати санкції ЄС проти російської ядерної енергетики

Через російську агресію близько 30% території України забруднено вибухонебезпечними предметами

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